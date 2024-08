Unentschieden im Derby: ASK Marz und Rohrbach trennen sich torlos

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 22:39

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem ASK Marz und dem SV Rohrbach endete ohne Tore. Beide Mannschaften boten eine wenig spektakuläre Partie, die am Ende mit einem 0:0 Unentschieden zu Ende ging. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Ball ins Netz zu befördern. Somit starten sowohl der ASK Marz als auch der SV Rohrbach mit einem Punkt in die neue Saison.

Verhaltener Beginn

Das Spiel begann mit einer vierminütigen Verspätung. Der ASK Marz trat in neon-gelber Spielkleidung an, während Rohrbach in den traditionellen Schwarz-Weiß-Farben auflief.

Die erste erwähnenswerte Szene ereignete sich bereits in der vierten Minute, als der ASK Marz den ersten Torschuss abgab, der jedoch weit über das Tor ging. In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, doch es blieb ruhig auf dem Spielfeld. Ein Angriff von Marz in der 32. Minute wurde schnell abgeblockt.

Auch Rohrbach zeigte sich, doch ein Schuss vom 16-Meter-Raum in der 42. Minute wurde ebenfalls abgeblockt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marz eine Ecke nicht nutzen, da der Ball zu weit geschlagen wurde. So endete die erste Halbzeit torlos und relativ ereignisarm.

Vergebliche Bemühungen - keine Tore zum Auftakt

Die zweite Halbzeit begann wie die erste: ohne große Höhepunkte. In der 58. Minute hatte der ASK Marz eine gute Möglichkeit, doch der Ball wurde von der Linie geklärt. Eine weitere Chance für Marz nach einem Freistoß in der 72. Minute blieb ebenfalls ungenutzt.

Rohrbach kam in der 74. Minute gefährlich vor das Tor, doch der Ball ging knapp vorbei. Ein Kopfball nach einer Flanke in der 86. Minute verfehlte ebenfalls das Ziel. Trotz dieser Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel weiterhin torlos.

In der 94. Minute pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab. Beide Mannschaften konnten keinen Treffer erzielen und mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Am nächsten Freitag gastiert der ASK Marz beim SV Draßmarkt, während Rohrbach den SV 7023 ZSP im Gansbärenstadion empfängt.

