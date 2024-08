SC Lockenhaus-Rattersdorf feiert zum Start Heimsieg gegen SV Steinberg

Spielberichte

Samstag, 10. August 2024

In Auftaktspiel der 1. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) konnte der SC Lockenhaus-Rattersdorf I am Samstagabend den SV Steinberg mit 2:1 besiegen. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, doch letztlich setzte sich die Heimmannschaft dank eines sehenswerten Freistoßtores durch. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf startete somit erfolgreich in die neue Saison, während der SV Steinberg trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte blieb.

Erste Halbzeit: Lockenhaus-Rattersdorf übernimmt die Führung

Das Spiel begann mit einem Anstoß durch die Hausherren, die in gelb-blauer Dress von rechts nach links spielten, während die Gäste aus Steinberg in schwarz-grüner Dress aufliefen. Schon früh in der Partie, in der 12. Minute, hatte der SC Lockenhaus-Rattersdorf eine gute Möglichkeit nach einem Steilpass von Roland Szabo, jedoch konnte diese Chance nicht genutzt werden. Szabo selbst versuchte es in der 31. Minute mit einem Schuss aus rund 30 Metern, doch der Torhüter von Steinberg, Marcell Gacsi, parierte souverän.

In der 44. Minute gelang es schließlich Roland Szabo, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Mit einem kraftvollen Schuss aus der Entfernung traf er perfekt ins Netz und brachte den SC Lockenhaus-Rattersdorf I mit 1:0 in Führung. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Steinberg gleicht aus, Lockenhaus-Rattersdorf kontert

Beide Mannschaften kehrten unverändert aus der Kabine zurück und der SV Steinberg startete fulminant in die zweite Halbzeit. Bereits in der 47. Minute gelang es Daniel Fuhrmann, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Nach einem schnellen Zuspiel schoss er gezielt ins lange Eck und brachte damit sein Team zurück ins Spiel.

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf ließ sich jedoch nicht beirren und setzte weiterhin auf offensive Aktionen. In der 51. Minute hatte Niklas Grosinger eine gute Chance, doch sein Schuss wurde vom gegnerischen Torhüter pariert. Die Heimmannschaft blieb jedoch am Drücker und belohnte sich schließlich in der 64. Minute: Florian Beiglböck trat zum Freistoß an und versenkte den Ball sehenswert im Netz. Damit ging der SC Lockenhaus-Rattersdorf erneut in Führung, diesmal mit 2:1.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte der SV Steinberg alles, um erneut auszugleichen, doch die Abwehr des SC Lockenhaus-Rattersdorf stand sicher. Die Gäste konnten keine entscheidenden Chancen mehr kreieren, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem verdienten 2:1-Sieg für die Hausherren.

Schiedsrichter Jan Uwe Thiel beendete die Partie pünktlich mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute. Es war ein spannendes und umkämpftes Spiel, das die Zuschauer in Lockenhaus begeisterte. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf startet somit erfolgreich in die neue Saison, während der SV Steinberg trotz einer engagierten Leistung die Heimreise ohne Punkte antreten muss.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Steinberg - 2:1 (1:0)

64 Florian Beiglböck 2:1

47 Daniel Fuhrmann 1:1

44 Roland Szabo 1:0

