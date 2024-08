SV 7023 Z-S-P triumphiert klar gegen Pilgersdorf in der 1. Runde

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:14

In einem unterhaltsamen 1. Runde-Match der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich der SV 7023 Z-S-P souverän mit 3:0 gegen Pilgersdorf durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit explodierte das Spiel in den letzten 18 Minuten mit drei Toren der Heimmannschaft, was den Fans im Stadion ein wahres Spektakel bot. Besonders Michal stach mit seinen zwei Treffern hervor und sicherte seinem Team den verdienten Sieg.

Erste Halbzeit: Chancen, aber keine Tore

Das Spiel begann pünktlich um 17:30 Uhr, als der Schiedsrichter die Partie zwischen SV 7023 Z-S-P und Pilgersdorf anpfiff. Beide Mannschaften gingen von Beginn an engagiert zu Werke und suchten nach frühen Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Dennoch blieben hochkarätige Chancen in der ersten Halbzeit Mangelware.

Sowohl SV 7023 Z-S-P als auch Pilgersdorf zeigten eine solide Defensivleistung und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen zu. Die Angriffe wurden meist im Mittelfeld gestoppt, und es war den Torhütern beider Teams zu verdanken, dass die Null bis zur Halbzeitpause stand. Somit gingen beide Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden in die Kabine.

Der Durchbruch: Drei Tore in 18 Minuten

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, jedoch sollte sich das Geschehen ab der 75. Minute dramatisch ändern. Es war Michal Maco, der das Spiel zugunsten des SV 7023 Z-S-P eröffnete. Ein weiter Ausschuss des Keepers wurde von Michal Marco abgefangen, der den Ball eiskalt ins Tor schob. Dies war das ersehnte 1:0 für die Heimmannschaft und der Knoten schien geplatzt.

Nur wenige Sekunden später legte der SV 7023 Z-S-P direkt nach. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde von Markus Haider per Kopf verlängert und fand den Weg ins Tor. Mit diesem kuriosen Treffer baute der SV 7023 Z-S-P die Führung auf 2:0 aus.

Das endgültige Ausrufezeichen setzte erneut Michal Maco in der 87. Minute. Von der Mittellinie aus nahm er Maß und überlupfte den Keeper von Pilgersdorf, was das Stadion in Ekstase versetzte. Mit diesem Traumtor zum 3:0 war der Sieg des SV 7023 Z-S-P endgültig besiegelt.

In den Schlussminuten versuchte Pilgersdorf noch einmal, den Ehrentreffer zu erzielen. In der 90. Minute gelang ihnen vermeintlich der Anschluss, doch das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 93 Minuten und besiegelte den klaren 3:0-Erfolg des SV 7023 Z-S-P.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P : Pilgersdorf - 3:0 (0:0)

86 Michal Maco 3:0

74 Markus Haider 2:0

69 Michal Maco 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.