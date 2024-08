Spannendes Derby zwischen Lackenbach und Kobersdorf endet mit einem knappem Auswärtssieg

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:15

In einem packenden Derby der neuen Saison der II. Liga Mitte (BGLD) trafen der SV Lackenbach und der ASKÖ Kobersdorf aufeinander. Das Duell, das nach einer zehnjährigen Pause zurückkehrte, versprach von Beginn an Spannung und Dramatik. Trotz eines hart umkämpften Spiels konnte sich letztendlich der Aufsteiger Kobersdorf mit einem knappen 1:0 gegen den Favoriten Lackenbach durchsetzen.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einer kurzen Verzögerung, da sich Krainer beim Aufwärmen verletzte und durch Imre Kubanka ersetzt werden musste. Doch nach dem Anpfiff zeigte sich schnell, dass beide Mannschaften trotz der Sommerhitze motiviert und engagiert waren.

Bereits in der vierten Minute verzeichnete Lackenbach durch einen Kopfball von Filipovic den ersten Annäherungsversuch, der jedoch ungefährlich blieb. Kurz darauf, in der elften Minute, setzte Kobersdorf seinen ersten Akzent. Nach einem Konter kam Kalbacher zum Abschluss, doch Kardum, der Torhüter von Lackenbach, parierte ohne Probleme. Kobersdorf blieb am Drücker und erneut war es Kardum, der in der vierzehnten Minute einen Konter über Schick vereitelte.

In der 32. Minute zeigte sich die Hitze auf dem Platz, als beide Teams verstärkt auf die Führung drängten. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Kobersdorf in der 36. Minute: Ein unplatzierter Kopfball von Mörk legte den Ball vor die Füße von Rajzinger, der jedoch knapp am langen Pfosten vorbeischoss. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Kobersdorf schlägt zu und siegt knapp

Die zweite Halbzeit begann mit einer vielversprechenden Aktion von Filipovic für Lackenbach, der in der 53. Minute jedoch weit am Tor vorbeizog. Im direkten Gegenzug hatte Kalbacher eine gute Chance für Kobersdorf, doch auch sein Schuss ging weit am Tor vorbei.

Nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, gelang Kobersdorf dann der entscheidende Treffer des Spiels. Nach einem Steilpass kam Jürgen Kalbacher zum Abschluss und schob den Ball zum 1:0 ins Netz. Diese Führung beflügelte die Gäste, die weiterhin Druck ausübten. In der 63. Minute zeigte Kardum erneut eine Glanzparade im Eins-gegen-Eins-Duell und verhinderte eine höhere Führung für Kobersdorf.

Auch in der 66. Minute war es wieder Kardum, der gegen Rajzinger als Sieger hervorging und schlimmeres für Lackenbach verhinderte. Doch die Chancen für Kobersdorf rissen nicht ab. In der 81. Minute hatte Schick die nächste Möglichkeit, aber erneut konnte Kardum retten.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Versuchen des SV Lackenbach, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive von Kobersdorf hielt stand und ließ keine gefährlichen Chancen mehr zu.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem überraschenden 0:1-Sieg für Kobersdorf. Trotz der Favoritenrolle konnte Lackenbach nicht die erhoffte Leistung abrufen, während Kobersdorf mit einer entschlossenen und aggressiven Spielweise die ersten drei Punkte der Saison einfuhr.

Ein spannendes Derby mit vielen Höhepunkten und einem verdienten Sieger ging damit zu Ende, und beide Mannschaften können aus diesem Spiel wertvolle Erkenntnisse für die kommenden Partien ziehen.

II. Liga Mitte: Lackenbach : Kobersdorf - 0:1 (0:0)

55 Jürgen Kalbacher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.