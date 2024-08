Überzeugender Heimsieg für Pilgersdorf gegen Neudörfl

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:58

In einem mitreißenden Match der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich Pilgersdorf klar mit 4:1 gegen Neudörfl durch. Bereits zur Halbzeit führte Pilgersdorf mit 2:0 und dominierte das Spiel auch in der zweiten Hälfte. Neudörfl konnte erst in der Schlussminute einen Treffer erzielen, der jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik darstellte.

Frühe Führung für Pilgersdorf dank zweier Elfmeter in Akt eins

Bereits nach fünf Minuten konnte Pilgersdorf das erste Mal jubeln. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Michael Kirnbauer trat zum Elfmeter an. Sicher verwandelte er den Strafstoß und brachte Pilgersdorf früh mit 1:0 in Führung.

In der 30. Minute erhöhte Pilgersdorf dann auf 2:0. Wieder war es ein Elfmeter, den diesmal Adam Csire verwandeln konnte. Der Torwart von Neudörfl war chancenlos und konnte nur noch hinter sich greifen. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging Pilgersdorf in die Halbzeitpause, während Neudörfl sich im zweiten Durchgang mehr erhoffen musste.

Vorentscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Neudörfl mehr Druck aufzubauen, doch Pilgersdorf blieb das dominierende Team. In der 77. Minute war es erneut Adam Csire, der für die Gastgeber traf. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und erhöhte auf 3:0.

Nur sieben Minuten später stellte Fabian Puhr auf 4:0. In der 84. Minute schoss er den nächsten Treffer für Pilgersdorf, was bei den Heimfans für ausgelassene Stimmung sorgte. Neudörfl konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich mit der Niederlage abfinden.

In der Schlussminute gelang Neudörfl dann doch noch der Ehrentreffer. Oleksandr Isakov nutzte eine Unachtsamkeit in der Pilgersdorfer Abwehr und markierte das 4:1.

Mit diesem deutlichen Sieg hat Pilgersdorf ein Ausrufezeichen gesetzt und sich in der Tabelle der II. Liga Mitte (BGLD) weiter nach oben gearbeitet. Neudörfl hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf : Neudörfl - 4:1 (2:0)

90 Oleksandr Isakov 4:1

84 Fabian Puhr 4:0

77 Adam Csire 3:0

30 Adam Csire 2:0

5 Michael Kirnbauer 1:0

