Kantersieg für Kobersdorf bei Acht-Tore-Festival gegen Oberpullendorf

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 23:00

Ein torreiches Spiel in der II. Liga Mitte (BGLD) zwischen Kobersdorf und Oberpullendorf endete mit einem überzeugenden 6:2-Sieg für die Heimmannschaft. Bereits zur Halbzeit führte Kobersdorf mit 4:1 und ließ den Gästen kaum eine Chance, das Spiel noch zu drehen. Die Partie war geprägt von vielen aufregenden Momenten und zahlreichen Toren, die die Zuschauer in Atem hielten.

Blitzstart für Kobersdorf mit vier Toren in 17 Minuten

Von der ersten Minute an zeigte sich Kobersdorf entschlossen, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 4. Minute gelang Peter Rajzinger das 1:0 für die Gastgeber, als er einen Stanglpass von Florian Schick optimal verwertete. Nur wenige Minuten später, in der 7. Minute, erhöhte Balazs Petro nach einem katastrophalen Fehlpass der Oberpullendorfer auf 2:0. Der Stürmer blieb im 1-gegen-1 mit dem Torhüter eiskalt.

Oberpullendorf wirkte von diesem Doppelschlag sichtlich geschockt, und so konnte Balazs Petro in der 9. Minute nach einem Abpraller erneut zuschlagen und auf 3:0 erhöhen. Kobersdorf spielte weiterhin offensiv und wurde in der 17. Minute für ihre Bemühungen belohnt, als Gorgö Török mit einem Volley aus 16 Metern das 4:0 erzielte.

Die Gäste aus Oberpullendorf gaben sich jedoch nicht kampflos geschlagen. In der 34. Minute erzielte Balint Nyirö nach einem Abstimmungsfehler der Kobersdorfer Abwehr ein sehenswertes Tor aus 20 Metern ins Kreuzeck und verkürzte auf 4:1. Dies war auch der Halbzeitstand.

Oberpullendorf ohne Chance - Hausherren haben alles unter Kontrolle

Nach der Pause blieb Kobersdorf weiterhin das spielbestimmende Team. In der 47. Minute zeigte der Torhüter von Oberpullendorf, Kubanka, erneut sein Können mit einer Glanzparade, als das Aluminium wackelte. In der 52. Minute hatte Balazs Petro nach einer Flanke von Florian Schick eine Riesenchance, schoss jedoch knapp daneben.

Eine weitere Großchance für die Gäste ergab sich in der 73. Minute, als Daniel Oliver Molnar per Freistoß zum 4:2 traf und damit kurzzeitig Hoffnung auf eine Wende im Spiel weckte.

Doch Kobersdorf ließ sich nicht beirren. In der 85. Minute wackelte erneut das Aluminium der Kobersdorfer, aber die Abwehr hielt stand. Kurz darauf, in der 89. Minute, hatte Oberpullendorf erneut Aluminiumglück, als ein Schuss die Latte traf. Schließlich stellte Balazs Petro in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends den alten Vorsprung wieder her und erhöhte auf 5:2.

Den Schlusspunkt setzte Florian Schick ebenfalls in der 90. Minute, als er einen Abstauber zum 6:2 verwandelte, nachdem Wagner den Ball nicht fallen ließ und weiterkämpfte. Trotz einer weiteren starken Parade von Kubanka in der Nachspielzeit endete das Spiel mit einem klaren 6:2-Sieg für Kobersdorf.

Der Sieg von Kobersdorf in der 2. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) war ein deutliches Statement an die Konkurrenz. Oberpullendorf musste sich trotz einzelner starker Momente geschlagen geben und konnte den offensiven Druck der Gastgeber nicht ausreichend kontern.

II. Liga Mitte: Kobersdorf : Oberpullendorf - 6:2 (4:1)

92 Florian Schick 6:2

90 Balazs Petro 5:2

73 Daniel Oliver Molnar 4:2

34 Balint Nyirö 4:1

17 Gorgö Török 4:0

9 Balazs Petro 3:0

7 Balazs Petro 2:0

4 Peter Rajzinger 1:0

