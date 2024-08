Kehrtwende: Steinberg gewinnt bei Neutal nach 0:2-Pausenrückstand

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 23:03

In einem dramatischen Spiel in der II. Liga Mitte (BGLD) hat der SV Steinberg einen Rückstand von 0:2 aufgeholt und den ASK Neutal mit 3:2 besiegt. Die Partie war geprägt von Spannung, vielen Toren und einem dramatischen Finish in den letzten Minuten.

Hausherren zur Pause in Pole-Position

Das Spiel begann intensiv und nach 24 Minuten erzielte Miroslav Antal das 1:0 für den ASK Neutal. Die Heimmannschaft zeigte sich von Beginn an offensiv und konnte durch einen schnellen Angriff die Führung übernehmen. Nur wenige Augenblicke später musste der SV Steinberg einen Rückschlag hinnehmen, als Trainer Andreas Koo die rote Karte sah.

ASK Neutal erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Michael Trummer war der Torschütze, der kurz vor der Halbzeitpause traf und seinem Team eine komfortable Führung verschaffte. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Kabinen, und es sah nach einer klaren Angelegenheit für Neutal aus.

Steinberg kämpft sich zurück und holt furios auf

Nach der Halbzeitpause zeigte der SV Steinberg jedoch einen beeindruckenden Kampfgeist. In der 61. Minute erzielte David Labat den Anschlusstreffer zum 2:1 und läutete damit die Aufholjagd ein. Das Spiel wurde zunehmend spannender und beide Teams schenkten sich nichts. Steinberg gab nicht auf und setzte die Neutaler Defensive unter Druck.

Das Spiel nahm eine weitere Wendung in der 77. Minute, als Martin Mitrik vom ASK Neutal mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nun war Neutal auf zehn Spieler reduziert, und Steinberg witterte seine Chance. Nur drei Minuten später, in der 80. Minute, erzielte Laszlo Sütö den Ausgleich zum 2:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Das Spiel war nun völlig offen, und beide Mannschaften hatten noch Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang es schließlich Gergely Horvath, den Ball im Tor von Neutal unterzubringen. Mit seinem Treffer zum 2:3 drehte er das Spiel endgültig zugunsten von SV Steinberg. Die Nachspielzeit von einer Minute reichte Neutal nicht mehr, um den Rückstand aufzuholen, und so endete das Spiel mit einem dramatischen 3:2-Sieg für die Gäste.

II. Liga Mitte: Neutal : Steinberg - 2:3 (2:0)

90 Gergely Horvath 2:3

80 Laszlo Sütö 2:2

61 David Labat 2:1

50 Michael Trummer 2:0

24 Miroslav Antal 1:0

