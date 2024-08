Rassiges Remis im Derby zwischen Rohrbach und 7023 Z-S-P

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 23:07

Im Gansbärenstadion lieferten sich der SV Rohrbach und der SV 7023 Z-S-P ein packendes Duell, das am Ende mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Trotz zahlreicher Chancen und hitziger Momente konnten sich beide Teams nicht entscheidend durchsetzen, sodass die Punkte geteilt wurden. Besonders die Schlussphase bot noch einmal Dramatik, als die Gäste in letzter Minute den Ausgleich erzielten.

Frühe Führung für Rohrbach - Ausgleich vor der Pause

Von Beginn an zeigte der SV Rohrbach, dass sie die Scharte aus dem torlosen Unentschieden der Vorwoche ausmerzen wollten. Bereits in der 17. Minute gingen die Hausherren durch Norbert Füleki in Führung. Balint Visy setzte den Ball geschickt in den Rückraum, und Füleki nutzte die Gelegenheit, um das 1:0 zu erzielen. Dieser frühe Treffer schien den Gastgebern Auftrieb zu geben, und sie blieben weiter gefährlich.

Die Gäste aus SV 7023 Z-S-P ließen sich jedoch nicht lange bitten und suchten ihrerseits den Weg nach vorne. In der 36. Minute gelang ihnen der verdiente Ausgleich. Michal Maco verwandelte einen Stangler zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit, obwohl beide Teams noch einige Chancen hatten, das Ergebnis zu verändern. Besonders die Hausherren konnten einige gute Möglichkeiten nicht nutzen, was sie in der zweiten Halbzeit noch bereuen sollten.

Dramatische Schlussphase - Gäste gleichen spät aus

Die zweite Hälfte begann ohne Veränderungen in den Aufstellungen, doch das Spiel nahm schnell wieder Fahrt auf. In der 53. Minute hatten die Gastgeber Pech, als ein Ball nur an die Latte knallte. Beide Teams schenkten sich nichts, und die Partie wurde zunehmend hitziger. Die Zuschauer mussten bis zur 75. Minute warten, bis es wieder zählbare Erfolge gab. Ein Freistoß von Fabian Kornholz landete genau auf dem Kopf von Balint Visy, der den Ball gekonnt zum 2:1 für Rohrbach einnickte.

Der SV 7023 Z-S-P warf nun alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Es gab einige umstrittene Szenen, darunter eine angeblich nicht gegebene Elfmeterentscheidung in der 76. Minute, die für viel Aufregung sorgte. Die Gäste hatten mehrere Chancen, die von einem stark spielenden Rohrbacher Keeper Timon Grubmüller vereitelt wurden. Doch in der 90. Minute kam dann doch noch der Last-Minute-Ausgleich. Stefan Gludovatz traf zum 2:2 und sorgte für ausgelassene Jubelszenen bei den Gästen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Hektik, aber es fiel kein weiteres Tor mehr. Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

II. Liga Mitte: Rohrbach : SV 7023 Z-S-P - 2:2 (1:1)

92 Stefan Gludovatz 2:2

75 Balint Visy 2:1

36 Michal Maco 1:1

17 Norbert Füleki 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.