Draßmarkt triumphiert in letzter Minute gegen ASK Marz

Details Freitag, 16. August 2024 23:09

Ein mitreißendes Spiel boten Draßmarkt und ASK Marz in der zweiten Runde der II. Liga Mitte (BGLD). Nach einem 1:1-Unentschieden zur Halbzeit drehten die Gastgeber in den letzten Minuten das Spiel und siegten am Ende mit 3:2. Besonders Jürgen Kornfeld und Doppelpacker Dominik Adam Csomos glänzten mit ihren Toren und sicherten Draßmarkt den knappen Erfolg.

Führung für ASK Marz hält nicht bis zum Seitenwechsel

Das Match begann ausgeglichen, doch in der 26. Minute gelang den Gästen aus Marz der erste Treffer des Abends. Nico Koller brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss in Führung und setzte Draßmarkt damit unter Zugzwang. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 38. Minute wurde ihre Mühe belohnt. Dominik Adam Csomos erzielte den Ausgleich für Draßmarkt und sorgte für große Erleichterung auf Seiten der Heimfans. Der Ausgleichstreffer war das Resultat einer gut koordinierten Teamleistung, die ASK Marz in Bedrängnis brachte.

Spannende Schlussphase mit Turnaround der Hausherren

Nach dem Seitenwechsel drängten beide Teams. Marz wurde in der 76. Minute für seinen Einsatz belohnt. Frantisek Nagy traf zum 2:1 und versetzte Draßmarkt einen Dämpfer. Doch die Gastgeber zeigten einmal mehr ihren Kampfgeist und gaben nicht auf.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 85. Minute, als Dominik Adam Csomos mit seinem zweiten Treffer des Abends erneut ausglich und damit die Weichen auf eine spannende Schlussphase stellte. Der Treffer zum 2:2 war Ausdruck des unermüdlichen Willens und der hohen Moral der Mannschaft von Draßmarkt.

Nur drei Minuten später, in der 88. Minute, gelang Jürgen Kornfeld das viel umjubelte Siegtor für Draßmarkt. Mit seinem Treffer zum 3:2 besiegelte er den dramatischen Heimsieg und ließ die Fans jubeln.

Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem 3:2-Erfolg für Draßmarkt, die damit drei wichtige Punkte in der II. Liga Mitte (BGLD) einfahren konnten. ASK Marz musste sich trotz einer starken Leistung am Ende geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

II. Liga Mitte: Draßmarkt : ASK Marz - 3:2 (1:1)

88 Jürgen Kornfeld 3:2

85 Dominik Adam Csomos 2:2

76 Frantisek Nagy 1:2

38 Dominik Adam Csomos 1:1

26 Nico Koller 0:1

