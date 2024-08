SV Forchtenstein und SC Lockenhaus-Rattersdorf remisieren

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel in der II. Liga Mitte trennten sich der SV Forchtenstein und der SC Lockenhaus-Rattersdorf mit einem 1:1 Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten zwei schnelle Treffer in der zweiten Hälfte für die Punkteteilung. Die Gäste hatten zahlreiche Chancen, konnten diese jedoch lange Zeit nicht nutzen, bis sie schließlich den verdienten Ausgleich erzielten.

Torlose erste Halbzeit - Spannung hoch

Das Spiel begann mit einem raschen Start der Gäste aus Lockenhaus-Rattersdorf, die bereits in der 5. Minute eine riesige Chance verzeichneten. Gmeindl spielte einen perfekten Steilpass auf Szabo, der jedoch den Ball verfehlte und ins Leere trat. Nur sechs Minuten später hatten die Gäste erneut eine gute Gelegenheit aus einer Freistoßposition, doch der Torwart von Forchtenstein parierte den Schuss souverän.

In der 12. Minute hatten die Hausherren ihre erste gute Möglichkeit nach einer Hereingabe von der linken Seite, doch der anschließende Kopfball ging knapp neben das Tor. Kurz darauf, in der 22. Minute, hatte Roland Szabo von Lockenhaus-Rattersdorf eine Riesenchance, als er alleine auf das Tor zulief, jedoch zu lange zögerte und schließlich den Torhüter anschoss.

Die Gäste setzten ihre Angriffsbemühungen fort und hatten in der 28. Minute eine weitere Chance durch Andras Mathe, der jedoch am Schlussmann von Forchtenstein scheiterte. Auch in der 30. Minute nach einem Eckball kamen die Gäste durch Beiglböck zum Kopfball, der jedoch ebenfalls knapp neben das Tor ging. In der 35. Minute hatte Köfarago nach Vorarbeit von Mathe eine gute Gelegenheit, sein Schuss verfehlte aber ebenfalls knapp das Ziel. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit zwei schnellen Toren

Auch nach der Halbzeit blieben die Gäste aus Lockenhaus-Rattersdorf am Drücker. In der 53. Minute kam Köfarago frei zum Kopfball, setzte diesen jedoch neben das Tor. Dann, in der 59. Minute, ging Forchtenstein überraschend in Führung. Nach einem Fehler in der Abwehr der Gäste nutzte David Marin die Chance und erzielte das 1:0 für die Hausherren.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 61. Minute, erzielte Roland Szabo den Ausgleich. Nach einem präzisen Steilpass von Gmeindl kam Szabo zum Abschluss und schob den Ball zum verdienten 1:1 ein.

In der Schlussphase des Spiels hatten die Gäste nochmals eine gute Möglichkeit durch Leser, dessen Abschluss jedoch von der Abwehr geblockt wurde. Schließlich endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem 1:1 Unentschieden. Der Schiedsrichter Alfred Kern beendete das spannende Match, das zahlreiche Chancen und zwei späte Tore zu bieten hatte.

II. Liga Mitte: Forchtenstein : Lockenhaus/Rattersdorf I - 1:1 (0:0)

61 Roland Szabo 1:1

59 David Marin 1:0

