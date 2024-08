Spannung bis zur letzten Minute: Lackenbach siegt knapp in Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

In einer hochdramatischen Partie der II. Liga Mitte konnte Lackenbach mit 3:2 bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach die Oberhand behalten. Die Gäste starteten stark und gingen früh in Führung, doch die Gastgeber zeigten eine kämpferische zweite Halbzeit und holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf, bevor Lackenbach in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte.

Starke erste Halbzeit von Lackenbach

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der vierten Minute nutzte Lackenbach einen Eckball zur Führung. Marco Pekovits brachte den Ball herein, und Jakub Valek netzte ihn ein, was für die frühe 1:0-Führung der Gäste sorgte. Oberpetersdorf/Schwarzenbach kam in der neunten Minute durch Jakub Hudec zu ihrem ersten Vorstoß, doch dessen Pass wurde abgeblockt.

In der 21. Minute erhöhte Lazar Cvetkovic mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 für Lackenbach. Die Gastgeber hatten ebenfalls ihre Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der 36. Minute verhinderte der Torwart von Lackenbach einen Anschlusstreffer von Andreas Huber, und kurz vor der Pause vergab Martin Gosztola eine weitere Großchance für die FSG. Die erste Halbzeit endete mit einer 2:0-Führung für Lackenbach, die aufgrund ihrer Effizienz vor dem Tor und einer soliden Abwehrarbeit durchaus verdient war.

Hausherren kämpfen sich zurück - Entscheidung in Minute 78

Die zweite Halbzeit begann furios: In der 48. Minute erzielte Andreas Huber den Anschlusstreffer zum 1:2 für Oberpetersdorf/Schwarzenbach, nachdem er sich im 1-gegen-1 gegen den Torwart der Gäste durchsetzte. Dies war der Auftakt einer dominanten Phase der Gastgeber, die auf den Ausgleich drängten.

In der 55. Minute vergab Noah Exel eine hundertprozentige Chance, und nur wenige Minuten später erzielte Andreas Huber mit seinem zweiten Tor den Ausgleich zum 2:2. Der Jubel der Heimfans war groß, und das Spiel war wieder völlig offen.

Die Partie wurde zunehmend hektischer. In der 69. Minute scheiterten die Gastgeber zweimal am Torwart von Lackenbach, und im Gegenzug forderten die Gäste einen Elfmeter, der jedoch nicht gegeben wurde. Oberpetersdorf/Schwarzenbach drückte weiter auf die Führung, aber Martin Gosztola und seine Mitspieler konnten ihre Chancen nicht verwerten.

Dann kam die 78. Minute: Filip Filipovic erzielte den umjubelten Führungstreffer zum 3:2 für Lackenbach, als er den Torwart der FSG überwinden konnte. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber in den letzten Minuten, konnten sie keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Die Gäste brachten ihre Führung über die Zeit, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 92 Minuten.

Die Partie endete mit einem 3:2-Sieg für Lackenbach, den sie vor allem ihrem herausragenden Torwart und der Effizienz vor dem Tor zu verdanken hatten, während Oberpetersdorf/Schwarzenbach trotz einer starken zweiten Halbzeit zu viele Chancen liegen ließ.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (5985 Bonuspunkte)

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : Lackenbach - 2:3 (0:2)

78 Filip Filipovic 2:3

58 Andreas Huber 2:2

48 Andreas Huber 1:2

20 Lazar Cvetkovic 0:2

4 Jakub Valek 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.