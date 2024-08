10 Lackenbacher feiern in Bezirksderby souveränen 4:1-Sieg

Spielberichte

Der SV Lackenbach setzte sich im Bezirksderby der II. Liga Mitte klar mit 4:1 gegen den ASKÖ Neutal durch. Trotz einer frühen roten Karte und 70 Minuten Unterzahl dominierte Lackenbach das Spiel und entschied es in der zweiten Halbzeit zu seinen Gunsten. Neutal konnte seine Überzahl nicht in Zählbares ummünzen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Nach früher Führung sieht Kardum Rot

Gleich zu Beginn der Partie bot sich dem ASKÖ Neutal eine hervorragende Möglichkeit, die Führung zu übernehmen. Nach einem Fehler im Aufbauspiel von Lackenbach landete der Ball bei Seidl, der jedoch das leere Tor verfehlte. Kurz darauf kam Lackenbachs Filipovic nach einem präzisen Lochpass von Yörük zum Abschluss und markierte das 1:0 für die Gastgeber.

Das Spiel wurde in der 14. Minute durch eine umstrittene Szene geprägt. Lackenbachs Torhüter Kardum erhielt nach einem vermeintlichen Foulspiel an Trummer die rote Karte, eine Entscheidung, die auf dem Platz für Entsetzen sorgte. Nach kurzer Überlegung entschied sich der Schiedsrichter jedoch, Trummer nur die gelbe Karte zu zeigen und Lackenbach bekam einen Freistoß zugesprochen. Trotzdem musste der SVL die verbleibenden 70 Minuten in Unterzahl bestreiten.

In der Folgezeit zeigte sich Lackenbach kämpferisch und erarbeitete sich trotz der numerischen Unterlegenheit einige gute Chancen. Filipovic scheiterte knapp am rechten Pfosten. Nach einer emotionalen und spannenden ersten Halbzeit pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

Dezimiertes Lackenbach dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause plätscherte das Spiel zunächst vor sich hin, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Doch in der 64. Minute bekam Lackenbach nach einem Foul von Tremmeln an Nusshall einen Elfmeter zugesprochen. Cvetkovic verwandelte diesen sicher und erhöhte auf 2:0 für den SVL.

Nur wenige Minuten später fiel das dritte Tor für Lackenbach. Nach einem abgefälschten Freistoß von Cvetkovic stand Filipovic goldrichtig und schob den Ball zum 3:0 ein (68. Minute). ASKÖ Neutal hatte im Anschluss Pech, als ein Schuss im Strafraum am Pfosten landete (81. Minute).

In der 84. Minute zeigte Cvetkovic erneut seine Freistoßqualitäten. Aus einem spitzen Winkel zielte er präzise ins lange Eck und erzielte das 4:0 für Lackenbach. Der Ehrentreffer für ASKÖ Neutal gelang schließlich Filz, der nach einem hohen Ball in den Strafraum den Ball ins lange Eck schob (89. Minute).

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SV Lackenbach. Trotz der langen Unterzahl konnte das Team das Spiel dominieren und sich drei wichtige Punkte in der Tabelle sichern. Der ASKÖ Neutal hingegen konnte seine Überzahl nicht nutzen und bleibt weiterhin auf der Suche nach dem ersten Sieg in dieser Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder (1375 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.