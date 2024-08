Brezovac-Goldtor: ASV Pöttsching gewinnt knapp gegen ASK Marz

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:35

In der 3. Runde in der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich der ASV Pöttsching mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den ASK Marz durch. Der entscheidende Moment des Spiels kam kurz vor der Halbzeit, als Bojan Brezovac den einzigen Treffer der Partie erzielte. Trotz intensiver Bemühungen konnte der ASK Marz den Rückstand nicht mehr aufholen, sodass die Gäste letztlich als Sieger vom Platz gingen. Die Heimischen warten damit weiter auf den ersten Saisonsieg, Pöttsching hält bei sechs Punkten nach drei Runden.

Erster Durchgang: Pöttsching geht unmittelbar vor dem Kabinengang in Front

Die Partie zwischen dem ASK Marz und dem ASV Pöttsching begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Beide Teams zeigten von Beginn an viel Einsatz und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Abwehrreihen standen jedoch sicher und ließen in den ersten Minuten kaum Torchancen zu.

Im Laufe der ersten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend intensiver, wobei sich beide Mannschaften nichts schenkten. Die Zuschauer sahen ein hart umkämpftes Match, das hauptsächlich im Mittelfeld stattfand. Beide Teams suchten nach Lücken in der Defensive des Gegners, fanden jedoch zunächst keinen erfolgreichen Abschluss.

In der 44. Minute dann der entscheidende Moment: Bojan Brezovac vom ASV Pöttsching nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des ASK Marz und erzielte den Führungstreffer zum 0:1. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torwart keine Chance und brachte die Gäste in eine komfortable Ausgangsposition kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Zweite Halbzeit: ASK Marz läuft an, bleibt jedoch glücklos

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der ASK Marz den Druck und versuchte, den Rückstand wettzumachen. Die Gastgeber spielten nun offensiver und drängten auf den Ausgleich. Der ASV Pöttsching stellte sich jedoch geschickt auf die Angriffe ein und verteidigte mit großem Einsatz.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und während der Nachspielzeit von fast zehn Minuten war der Einsatz beider Teams deutlich zu spüren. Der ASK Marz warf alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu retten. Doch die gut organisierte Defensive des ASV Pöttsching ließ nichts mehr anbrennen und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Damit sicherte sich der ASV Pöttsching in dieser hart umkämpften Partie drei wertvolle Punkte und setzte ein Ausrufezeichen in der II. Liga Mitte (BGLD). Für den ASK Marz bleibt die Erkenntnis, dass trotz guter Ansätze und hoher Einsatzbereitschaft an diesem Tag kein Punktgewinn möglich war.

II. Liga Mitte: ASK Marz : Pöttsching - 0:1 (0:1)

44 Bojan Brezovac 0:1

