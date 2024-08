Neudörfl gewinnt Thriller gegen Rohrbach knapp

Spielberichte

Freitag, 23. August 2024

In einem mitreißenden Spiel der dritten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) sicherte sich der SC Neudörfl einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Rohrbach. Die Hausherren konnten sich dabei auf die Treffgenauigkeit von Thierry Ahissan und den späten Treffer von Emil Haladej verlassen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Rohrbach hingegen kämpfte tapfer, konnte aber letztlich den entscheidenden Treffer nicht verhindern.

Spannende erste Halbzeit mit insgsamt drei Treffern

Die Partie begann fulminant, als Rohrbach bereits in der vierten Minute in Führung ging. Nach einem schnellen Konter legte Jordan Akande den Ball gekonnt zu Norbert Füleki ab, der souverän zum 0:1 verwandelte. Neudörfl ließ sich jedoch nicht lange bitten und setzte immer wieder Akzente nach vorne. In der 27. Minute gelang Thierry Ahissan der Ausgleich, als er nach einem unübersichtlichen Getümmel im Strafraum den Ball ins lange Eck schob.

Das Spiel blieb intensiv, und beide Teams hatten Chancen, den nächsten Treffer zu erzielen. Neudörfl zeigte sich hierbei effektiver: Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, gelang es erneut Ahissan, sich in Szene zu setzen. Nach einem gut ausgespielten Angriff stand er alleine vor dem Tormann und schob den Ball routiniert zum 2:1 ein. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit mit dramatischem Finish

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Rohrbach kam zunächst besser aus der Kabine und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Ein Schuss von Norbert Füleki traf nur die Stange, und in der 55. Minute ging ein Kopfball knapp über das Tor. Auch Neudörfl hatte Gelegenheiten, doch sowohl ein Schuss von Ahissan als auch ein Lattentreffer aus 25 Metern blieben erfolglos.

In der 77. Minute wurde es dann wieder richtig spannend. Rohrbach bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Marco Hodosi sicher verwandelte. Das 2:2 gab den Gästen neuen Auftrieb, und sie drängten auf den Führungstreffer. Doch Neudörfl hielt stand und hatte ebenfalls gute Chancen. In der 85. Minute verfehlte ein Schuss der Hausherren nur knapp das Ziel, und kurz vor Schluss verhinderte der Rohrbacher Keeper den Einschlag.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute brachte eine präzise Flanke Emil Haladej ins Spiel, der per Kopfball zum 3:2 traf und damit die späte Führung für Neudörfl besorgte. Die Hausherren konnten diesen Vorsprung über die Zeit retten und feierten damit einen hart erkämpften Sieg.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Rohrbach - 3:2 (2:1)

91 Emil Haladej 3:2

77 Marco Hodosi 2:2

40 Thierry Ahissan 2:1

27 Thierry Ahissan 1:1

4 Norbert Füleki 0:1

