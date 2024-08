Oberpullendorf gewinnt spannendes Duell gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:39

In einem kurzweiligen Spiel der 3. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich Oberpullendorf gegen die Gäste aus Oberpetersdorf/Schwarzenbach am Freitagabend vor etwas mehr als 150 Zuschauern knapp mit 2:1 durch. Die Partie hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem und bot zahlreiche interessante Szenen.

Blazovich bringt Oberpullendorf in Führung - 1:0 zur Pause

Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von einem engagierten Auftreten beider Mannschaften. Bereits in der 15. Minute gelang es Oberpullendorf, den ersten Treffer zu erzielen. Tobias Blazovich war es, der seine Mannschaft mit einem gezielten Schuss ins rechte Eck in Führung brachte. Dieser frühe Treffer setzte ein erstes Zeichen und gab dem Heimteam die nötige Sicherheit.

Die Gäste aus Oberpetersdorf/Schwarzenbach versuchten daraufhin, den Rückstand aufzuholen, doch die Defensive von Oberpullendorf zeigte sich stabil und ließ wenige Chancen zu. Trotz intensiver Bemühungen konnten die Gäste keine entscheidenden Akzente setzen. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0 für Oberpullendorf.

Spannung in der zweiten Halbzeit - auf Ausgleich folgt Tormannfehler

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste jedoch deutlich verbessert aus der Kabine. Dies zeigte sich bereits in der 48. Minute, als Noah Exel nach einem präzisen Pass das Tor zum 1:1-Ausgleich erzielte. Die Mannschaft aus Oberpetersdorf/Schwarzenbach schöpfte neuen Mut und setzte Oberpullendorf unter Druck.

Das Spiel gestaltete sich nun offener, mit Chancen auf beiden Seiten. Die Zuschauer sahen eine temporeiche Partie, in der beide Teams auf den Führungstreffer drängten. In der 72. Minute kam es dann zu einer spielentscheidenden Szene. Ein gravierender Tormannfehler ermöglichte es Daniel Oliver Molnar, den Ball ins Netz zu befördern und Oberpullendorf erneut in Führung zu bringen. Dieser Treffer zum 2:1 sorgte für große Freude im Lager der Heimmannschaft.

In den verbleibenden Minuten versuchten die Gäste alles, um erneut auszugleichen. Doch die Defensive von Oberpullendorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Auch die vierminütige Nachspielzeit änderte nichts am Ergebnis. Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten ab und Oberpullendorf durfte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf : Oberpetersdorf/Schw. - 2:1 (1:0)

72 Daniel Oliver Molnar 2:1

48 Noah Exel 1:1

15 Tobias Blazovich 1:0

