Spektakuläre Aufholjagd: SV 7023 Z-S-P dreht verrückte Partie gegen Draßmarkt

Details Samstag, 24. August 2024 21:05

In einem spektakulären Duell der dritten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) zwischen SV 7023 Z-S-P und Draßmarkt bewiesen die Gastgeber große Moral und drehten das Spiel nach einem Rückstand zur Halbzeit in einen deutlichen 5:2-Sieg. Draßmarkt begann stark und führte zur Halbzeit mit 2:1, doch im zweiten Durchgang dominierte SV 7023 Z-S-P und sicherte sich mit einer eindrucksvollen Leistung den Sieg.

Früher Rückschlag für SV 7023 Z-S-P - 1:2 zum Seitenwechsel

Das Spiel startete mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber. In der 19. Minute nutzte Dominik Adam Csomos von Draßmarkt einen Fehlpass in der Nähe des Strafraums aus, um das 0:1 zu erzielen. Csomos zeigte dabei seine Schnelligkeit und Umsicht, als er am Torwart vorbeilief und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieser Treffer setzte die Gastgeber früh unter Druck.

22 Minuten später war es erneut Csomos, der für Draßmarkt traf. In der 41. Minute erhöhte er auf 0:2. Diesmal profitierte er von einem präzisen Zuspiel und vollendete souverän. Die Gäste schienen zu diesem Zeitpunkt das Spiel fest im Griff zu haben.

Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang SV 7023 Z-S-P ein wichtiger Treffer. Martin Haider verkürzte in der 45. Minute mit einem Volley vom Strafraumrand auf 1:2. Dieser Treffer gab den Gastgebern Hoffnung und eine dringend benötigte Moralverstärkung für die zweite Halbzeit.

Aufholjagd und Triumph - Hausherren feiern Heimsieg

Nach der Pause drehte SV 7023 Z-S-P auf. In der 52. Minute erhielt Draßmarkts Co-Trainer Franz Buczolich eine Gelb-Rote Karte wegen Kritik.

In der 60. Minute gelang Filip Simora mit einem traumhaften Freistoß der Ausgleich zum 2:2. Der Ball flog unhaltbar ins Tor und die Gastgeber waren zurück im Spiel. Draßmarkt versuchte, sich zu wehren, aber SV 7023 Z-S-P ließ nicht locker.

In der 69. Minute war es dann erneut Stefan Gludovatz, der nach einer Ecke zur Stelle war und den Ball zur 3:2-Führung einnetzte. Die Gastgeber drehten das Spiel komplett und das Momentum war nun klar auf ihrer Seite.

SV 7023 Z-S-P blieb weiter am Drücker und erhöhte in der 85. Minute auf 4:2. Stefan Gludovatz schnürte seinen Doppelpack mit einem Solo, bei dem er seinen schwachen Fuß nutzte, um den Ball ins Netz zu schieben. Draßmarkt schien nun endgültig besiegt.

Den Schlusspunkt setzte Martin Haider in der 90. Minute, als er das 5:2 erzielte. Er krönte damit seine starke Leistung an diesem Tag und sorgte für einen verdienten und souveränen Sieg seines Teams. Die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts mehr am Ergebnis und das Spiel endete mit einem klaren 5:2-Erfolg für die Gastgeber.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P : Draßmarkt - 5:2 (1:2)

92 Martin Haider 5:2

85 Stefan Gludovatz 4:2

69 Stefan Gludovatz 3:2

60 Filip Simora 2:2

45 Martin Haider 1:2

41 Dominik Adam Csomos 0:2

19 Dominik Adam Csomos 0:1

