Packendes Unentschieden zwischen SC Bad Sauerbrunn II und Kobersdorf

Samstag, 24. August 2024

In der 3. Runde der II. Liga Mitte trafen SC Bad Sauerbrunn II und Kobersdorf in einem spannenden Duell aufeinander. Beide Teams hatten bisher eine beeindruckende Saison hingelegt, und die Zuschauer im Wetterkreuzstadion wurden nicht enttäuscht. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, das zahlreiche Höhepunkte und aufregende Momente bot.

Blitzstart der Hausherren - Anschluss vor der Pause

Kaum hatte die Partie begonnen, da gingen die Gastgeber von SC Bad Sauerbrunn II auch schon in Führung. In der 6. Minute wurde nach einem Foul an Leon Zsuganits ein Elfmeter für die Hausherren gegeben. Elmir Hrustanbegovic schnappte sich den Ball und verwandelte eiskalt zum 1:0. Nur zwölf Minuten später konnten die Kurortler ihre Führung weiter ausbauen. Nach einer Balloberung im letzten Drittel spielten die Hausherren einen tollen Angriff gekonnt zu Ende. Leon Zsuganits setzte sich gegen den Torhüter Balazs Imre Kubanka durch und schob zur 2:0-Führung ein.

Doch die Gäste aus Kobersdorf zeigten sich unbeeindruckt und kamen ebenfalls zu Chancen. In der 35. Minute nahm sich Innenverteidiger Patrick Felser aus 40 Metern ein Herz und traf sehenswert zum 2:1-Anschlusstreffer. Dieser Treffer sorgte für neuen Mut bei den Gästen, die weiterhin Druck auf die Defensive der Gastgeber ausübten. Kurz vor der Halbzeitpause kombinierten sich Marco Dominkus und Raphael Pohl gut durch die Defensive der Kobersdorfer, doch der Abschluss von Dominkus wurde von Kubanka pariert. So ging es mit einer knappen Führung für SC Bad Sauerbrunn II in die Halbzeitpause.

Kobersdorf gleicht aus und holt Punkt

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Aktion von Ante Bezer, der die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang für Kobersdorf hatte. Doch Felix Ehrenböck im Tor von Bad Sauerbrunn II war auf dem Posten und verhinderte den Ausgleich. Nur wenige Minuten später kam es zu einer entscheidenden Szene im Spiel. Nach einem Foul an Milan Kalász erhielt Kobersdorf einen Elfmeter zugesprochen. Patrick Felser trat an und verwandelte sicher zum 2:2-Ausgleich in der 54. Minute. Dies war bereits Felsers zweiter Treffer des Tages, womit er sich als der Spieler des Spiels für die Gäste hervortat.

Das Spiel blieb auch in der Folgezeit spannend und umkämpft. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 55. Minute hätte Felser beinahe seinen Hattrick perfekt gemacht, doch die Abwehr von Bad Sauerbrunn II konnte den Ball in letzter Sekunde klären. Auf der anderen Seite hatten auch die Hausherren ihre Möglichkeiten, wieder in Führung zu gehen. Doch sowohl die Defensive von Kobersdorf als auch ihr Torhüter Kubanka hielten dem Druck stand.

Die letzten Minuten der Partie waren von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt, doch keiner Mannschaft gelang es, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Als die Schiedsrichterin Kathrin Huber die Partie nach 90 Minuten beendete, stand ein 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : Kobersdorf - 2:2 (2:1)

54 Patrick Felser 2:2

35 Patrick Felser 2:1

18 Leon Zsuganits 2:0

6 Elmir Hrustanbegovic 1:0

