SC Lockenhaus-Rattersdorf und Pilgersdorf remisieren

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:09

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf und Pilgersdorf trennten sich in einem mitreißenden Spiel der 3. Runde der II. Liga Mitte mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie voller Chancen und Emotionen gelang es keiner Mannschaft, den entscheidenden Treffer zu setzen. Beide Teams hatten ihre Momente, um das Spiel für sich zu entscheiden, doch am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung.

Chancenreiche erste Hälfte ohne Tore

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Begegnung. Bereits in der 2. Minute hatte der SC Lockenhaus-Rattersdorf die erste Möglichkeit durch einen Weitschuss von Roland Szabo, doch der Pilgersdorfer Keeper konnte den unplatzierten Schuss problemlos parieren. Nur fünf Minuten später hatte Szabo erneut eine gute Gelegenheit, allerdings ohne Erfolg.

In der 9. Minute versuchte es Szilard Köfarago mit einem Schuss, der jedoch vom Schlussmann der Gäste sicher abgewehrt wurde. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf blieb am Drücker und hatte in der 23. Minute eine weitere Großchance durch Sascha Rubendunst, dessen Distanzschuss vom Pilgersdorfer Torhüter spektakulär pariert wurde.

Pilgersdorf ließ sich davon nicht beeindrucken und kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. In der 45. Minute prüfte Adam Csire den Lockenhauser Keeper, der jedoch sicher hielt. Zwei Minuten später hatten die Gäste erneut eine Chance, doch auch hier blieb der Torhüter Sieger im 1-gegen-1-Duell.

Zwei Tore in der zweiten Halbzeit münden in Punkteteilung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute gelang György Vass nach einer Ecke per Kopfball das 0:1 für Pilgersdorf. Die Gäste konnten sich über ihre Führung jedoch nicht lange freuen. Nur 17 Minuten später, in der 63. Minute, glich Matthias Beiglböck mit einem sehenswerten Freistoß für den SC Lockenhaus-Rattersdorf aus. Der verdiente Ausgleich brachte neuen Schwung in das Spiel der Gastgeber.

Das Spiel wurde nun hitziger. In der 67. Minute kam es zu einer strittigen Situation, die im Platzverweis für Roland Szabo von SC Lockenhaus-Rattersdorf endete. Nach einem Zweikampf mit Mate Marsai kam es zu einer Rudelbildung, woraufhin der Schiedsrichter Szabo die Rote Karte zeigte. Diese Entscheidung sorgte für viel Unverständnis und Diskussionen.

Trotz Unterzahl blieb der SC Lockenhaus-Rattersdorf gefährlich. In der 69. Minute hatte Beiglböck eine weitere Kopfballchance, die jedoch vom Torhüter der Gäste pariert wurde. Pilgersdorf versuchte, die Überzahl zu nutzen und hatte in der 81. Minute eine gute Möglichkeit nach einem Kopfball, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

In der 90. Minute hatte Köfarago die Riesenchance zum Siegestreffer, doch er scheiterte am stark reagierenden Keeper der Gäste. Damit endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Pilgersdorf - 1:1 (0:0)

63 Matthias Beiglböck 1:1

46 György Vass 0:1

