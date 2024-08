Csnao-Goldtor: ASK Marz siegt knapp in Kobersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:19

In einem aufregenden und hart umkämpften Spiel der vierten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) sicherte sich der ASK Marz einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Kobersdorf. Das einzige Tor des Spiels erzielte Lukas Csano in der 20. Minute. Trotz vieler Chancen und intensiver Momente auf beiden Seiten blieb das Ergebnis bis zum Abpfiff bestehen.

Früher Treffer bringt Marz in Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Teams war anzumerken, dass sie entschlossen waren, sich die drei Punkte zu sichern. Bereits in der 20. Minute gelang dem ASK Marz der entscheidende Treffer. Nach einem Zuspiel setzte Lukas Csano durch und ließ dem Torhüter von Kobersdorf keine Chance. Das 0:1 war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient, da die Gäste aus Marz etwas zielstrebiger wirkten.

Die Hausherren aus Kobersdorf versuchten daraufhin, den schnellen Ausgleich zu erzielen. In der 36. Minute schien es, als ob sie Erfolg haben würden, doch das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Nur zwei Minuten später zeigte der ASK Marz erneut seine offensive Stärke: Nico Koller setzte zu einem kraftvollen Weitschuss an, der jedoch vom Torhüter der Kobersdorfer pariert wurde.

Die Schlussminuten der ersten Halbzeit waren besonders aufregend. In der 44. Minute bekam der ASK Marz einen Elfmeter zugesprochen. Doch der Kobersdorfer Schlussmann Balazs Imre Kubanka zeigte Nervenstärke und parierte den Strafstoß. Nur eine Minute später traf Nagy vom ASK Marz die Latte, womit die Gäste kurz vor der Halbzeit beinahe ihre Führung ausgebaut hätten. Im direkten Gegenzug schoss Kobersdorf an den Pfosten, sodass auch hier der Ausgleich denkbar knapp verpasst wurde. Mit dem Stand von 0:1 ging es schließlich in die Pause.

Hochkarätige Chancen auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit erhöhte Kobersdorf den Druck und erspielte sich mehrere gute Chancen. Besonders in der 73. Minute zeigten die Gäste aus Marz, dass sie sich auf ihren Torhüter verlassen können. Max Scheiber verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich und hielt damit die Führung für sein Team fest.

Die letzten Minuten des Spiels waren von großem Kampfgeist und zahlreichen Zweikämpfen geprägt. Kobersdorf warf alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, während der ASK Marz versuchte, mit Kontern den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen. Trotz der fünfminütigen Nachspielzeit blieb es beim 0:1 für die Gäste.

II. Liga Mitte: Kobersdorf : ASK Marz - 0:1 (0:1)

20 Lukas Csano 0:1

