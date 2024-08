SV Forchtenstein remisiert beim ASK Neutal dank spätem Ausgleich

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:22

Im Aufeinandertreffen der vierten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) lieferten sich der ASK Neutal und der SV Forchtenstein ein packendes Duell, das schließlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute aufregend blieb.

Frühe Führung für den ASK Neutal hält bis zum Schluss

Das Spiel begann schwungvoll, und schon in der 12. Minute konnte der ASK Neutal die erste große Chance in Zählbares ummünzen. Michael Reiszner trat zum Elfmeter an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Die frühe Führung gab dem ASK Neutal zusätzlichen Schwung, und sie kontrollierten in der Folge das Spielgeschehen.

Die Gastgeber drängten weiter auf das zweite Tor, konnten aber ihre Chancen zunächst nicht verwerten. Der SV Forchtenstein hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und musste sich gegen die druckvolle Spielweise des ASK Neutal behaupten. Doch auch die Gäste kamen zu einigen Gelegenheiten, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden.

Heiß umkämpfte zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel intensivierten beide Teams ihre Anstrengungen. In der 59. Minute sah der Co-Trainer von SV Forchtenstein, Markus Buchner, wegen wiederholten unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte sah.

In der Folge kämpfte der SV Forchtenstein verbissen weiter. In der 71. Minute musste das Team einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Tobias-Bernhard Vlahovic nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Nun waren die Gäste nur noch zu neunt auf dem Feld, doch sie gaben nicht auf und verteidigten mit großem Einsatz.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Dramatik und Spannung. Der ASK Neutal versuchte, die Überzahl zu nutzen und den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch der SV Forchtenstein verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. In der 87. Minute sollte sich ihr unermüdlicher Einsatz auszahlen: Alexander Leitner erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer für den SV Forchtenstein. Sein Tor zum 1:1 brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase.

Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams können stolz auf ihre Leistungen sein, wobei insbesondere der SV Forchtenstein trotz Unterzahl Moral bewies und sich einen verdienten Punkt erkämpfte.

II. Liga Mitte: Neutal : Forchtenstein - 1:1 (1:0)

87 Alexander Leitner 1:1

12 Michael Reiszner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.