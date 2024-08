Reiter sei Dank: Oberpullendorf triumphiert in Lackenbach

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:25

In der vierten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) trafen die Teams von Lackenbach und Oberpullendorf aufeinander. Nach einem hart umkämpften Spiel konnte Oberpullendorf mit einem knappen 1:0-Sieg die Oberhand behalten. Ein Treffer von Klaus Reiter besiegelte den Sieg für die Gäste, während Lackenbach trotz starker Leistung und mit einer Gelb-Roten Karte leer ausging.

Erste Halbzeit: Chancen und Kontroversen

Das Spiel begann mit hoher Intensität, beide Mannschaften suchten frühzeitig nach Chancen. In der 30. Minute gab es den ersten kuriosen Moment des Spiels: Ein Treffer von Márk Szileszki für Oberpullendorf wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Nur wenige Minuten später hatte Lackenbach die Gelegenheit zur Führung, als zwei gute Chancen kreiert wurden. Doch Oberpullendorfs Torhüter Mark Heinrich bewies seine Klasse und parierte beide Male gekonnt.

Kurz vor der Halbzeit musste Lackenbach einen herben Rückschlag hinnehmen. Necdet Yörük erhielt in der 41. Minute innerhalb weniger Sekunden zwei Gelbe Karten wegen wiederholter Kritik am Schiedsrichter. Dies führte zu seiner Gelb-Roten Karte und brachte Lackenbach in Unterzahl.

Zweite Halbzeit: Entscheidender Treffer und Dramatik

Nach der Halbzeitpause versuchte Oberpullendorf, die numerische Überlegenheit zu nutzen, während Lackenbach tapfer verteidigte. In der 66. Minute gelang den Gästen schließlich der Durchbruch. Nach einer hervorragend herausgespielten Kombination über Hofer, Sturm und Frühwirth ließ Molnar den Ball geschickt durch, sodass Klaus Reiter aus kurzer Distanz zum 1:0 für Oberpullendorf vollenden konnte.

Ein Weitschuss von Frittum in der 66. Minute zwang Lackenbach-Keeper Salaba zu einer sehenswerten Parade. In der 86. Minute war der Ausgleich zum Greifen nah, als Lackenbach eine hundertprozentige Chance hatte, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 90. Minute lief Raphael Fischer alleine auf den Torhüter zu, doch Salaba bewies erneut seine Fähigkeiten und hielt den Ball fest. Diese Rettungstat verhinderte das 0:2.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und Oberpullendorf durfte sich über einen hart erkämpften 1:0-Sieg freuen.

II. Liga Mitte: Lackenbach : Oberpullendorf - 0:1 (0:0)

66 Klaus Reiter 0:1

