SV 7023 Z-S-P holt drei Punkte beim ASV Pöttsching

Details Freitag, 30. August 2024 22:32

In der vierten Runde der II. Liga Mitte (BGLD) traf der ASV Pöttsching auf den SV 7023 Z-S-P. Die Gäste setzten sich in einer umkämpften Partie letztlich mit 2:1 durch und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Ein früher Treffer und ein später Anschlusstreffer sorgten für Spannung bis zum Schluss.

Früher Rückschlag für ASV Pöttsching - Gäste legen perfekt los

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn bereits in der sechsten Minute brachte Martin Haider den SV 7023 Z-S-P in Führung. Die Gäste nutzten eine Unachtsamkeit in der Defensive von ASV Pöttsching eiskalt aus und gingen früh mit 1:0 in Front. Dieser frühe Rückstand war ein Schock für die Gastgeber, die nun gezwungen waren, das Spiel zu machen.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten, aber keine weiteren Tore in der ersten Halbzeit fielen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher, und so ging es mit einem knappen 1:0 für die Gäste in die Pause.

Spannung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte: mit einem intensiven Kampf um jeden Ball. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch es dauerte bis zur 77. Minute, ehe das nächste Tor fiel. Filip Pankarican erhöhte für den SV 7023 Z-S-P auf 2:0. Mit diesem Treffer schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein, denn die Gäste hatten nun eine komfortable Führung.

Doch der ASV Pöttsching gab sich nicht auf und kämpfte weiter. In der 84. Minute wurden die Bemühungen der Gastgeber belohnt: Michael Kietaibl erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Plötzlich war wieder Spannung in der Partie, und die Hausherren drängten auf den Ausgleich.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die fünf Minuten Nachspielzeit boten nochmals Hochspannung, doch es gelang dem ASV Pöttsching nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einer engagierten Leistung musste sich die Heimmannschaft letztlich knapp geschlagen geben.

II. Liga Mitte: Pöttsching : SV 7023 Z-S-P - 1:2 (0:1)

84 Michael Kietaibl 1:2

77 Filip Pankarican 0:2

6 Martin Haider 0:1

