SV Rohrbach und SC Lockenhaus-Rattersdorf remisieren

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:30

Im vierten Spieltag der II. Liga Mitte trafen der SV Rohrbach und der SC Lockenhaus-Rattersdorf im Gansbärenstadion aufeinander. Trotz eines Comebacks konnten die Hausherren ihren ersten Saisonsieg nicht einfahren und trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden von den Gästen. Ein Elfmetertor von Szilard Köfarago und ein Weitschuss-Tor von Dominik Julian Stöger sorgten für die einzigen Treffer in einem ansonsten chancenarmen Spiel.

Erste Halbzeit: Wenig Chancen, viel Kampf

Die Partie begann ohne nennenswerte Höhepunkte. Bereits nach sechs Minuten vergab der SC Lockenhaus-Rattersdorf einen Freistoß aus gut 30 Metern, der viel zu weit über das Tor ging. Die erste richtige Chance für Rohrbach folgte in der 10. Minute, als ein Lupfer vor dem Tor vom Keeper der Gäste sicher gefangen wurde.

In der 12. Minute hatte Rohrbach eine Kopfballchance, die jedoch knapp über das Tor ging. Es folgten weitere chancenarme Minuten, bis sich der SC Lockenhaus-Rattersdorf in der 43. Minute einen Freistoß erarbeitete, der jedoch direkt in die Mauer geschossen wurde. Das Fazit zur Halbzeit lautete daher folgerichtig: „Ein chancenarmes und eher schwaches Spiel beider Teams. Man kann nur auf besseres hoffen.“

Zweite Halbzeit: Treffer und späte Spannung

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls schleppend. Ein erster Schuss von Rohrbach in der 48. Minute ging weit drüber, und auch in der 50. Minute verfehlte ein Schuss der Hausherren das Ziel. Ein Weitschuss des SC Lockenhaus-Rattersdorf in der 49. Minute wurde vom Torhüter pariert. Die erste große Chance der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren in der 55. Minute, als der Ball an die Latte knallte.

In der 57. Minute kam es dann zu einer richtungsweisenden Szene für die Gäste. Ein Foulspiel führte zu einem Elfmeter für den SC Lockenhaus-Rattersdorf, den Szilard Köfarago sicher rechts unten verwandelte. Doch die Antwort der Rohrbacher ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später nahm sich Dominik Julian Stöger ein Herz und knallte den Ball von der Ferne ins rechte Kreuzeck, wodurch er den Ausgleich erzielte.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hitzig. Beide Mannschaften begannen zunehmend härter zu spielen, was zu mehreren Fouls führte. Ein Freistoß aus 40 Metern für den SC Lockenhaus-Rattersdorf in der 89. Minute ging weit über das Tor. Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

II. Liga Mitte: Rohrbach : Lockenhaus/Rattersdorf I - 1:1 (0:0)

59 Dominik Julian Stöger 1:1

57 Szilard Köfarago 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.