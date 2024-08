Neudörfl feiert Kantersieg in Draßmarkt dank furioser zweiter Halbzeit

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:53

Im vierten Spiel der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich Neudörfl eindrucksvoll mit 4:0 gegen Draßmarkt durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gäste in der zweiten Spielhälfte richtig auf und sicherten sich den klaren Sieg. Julian Kleibensturz, Thierry Ahissan, Oleksandr Isakov und Said Egri trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann in einem hohen Tempo. Schon in der dritten Minute hatte Neudörfl die erste Großchance des Spiels, als ein Schuss die Latte traf.

Im ersten Durchgang tasteten sich beide Mannschaften ab, wobei Neudörfl mehr Spielanteile hatte. Draßmarkt kam jedoch zu ersten Torschancen in der 14. Minute, als ein Schuss zu zentral und zu leicht auf den Torwart kam. Eine weitere große Möglichkeit vergab Adam Csomos in der 31. Minute, als er einen Querpass verpasste. Auch ein fataler Fehler der Gäste in der 33. Minute hätte fast zum 1:0 für Draßmarkt geführt, doch der Schuss war zu schwach und zentral. Die Gäste hatten ihrerseits eine gute Möglichkeit, die jedoch wegen Abseits abgepfiffen wurde.

Neudörfl dreht in der zweiten Halbzeit auf

Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Neudörfl, die nach der Pause das Spielgeschehen dominierten. Said Egri eröffnete den Torreigen in der 54. Minute mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck, bei dem der Torwart von Draßmarkt chancenlos war. Nur zwei Minuten später erhöhte Oleksandr Isakov auf 2:0, nachdem der Torwart einen Abpraller ins Leere tauchte und Isakov den Ball ins Tor schob.

In der 72. Minute sorgte Thierry Ahissan für das 3:0, was die Kräfteverhältnisse endgültig klärte. Draßmarkt war sichtlich am Ende ihrer Kräfte und Neudörfl nutzte dies aus, indem sie weiterhin Druck ausübten und zu gefährlichen Torchancen kamen. Kurz vor Schluss machte Julian Kleibensturz in der 83. Minute mit dem 4:0 alles klar und besiegelte den verdienten Sieg für die Gäste.

II. Liga Mitte: Draßmarkt : Neudörfl - 0:4 (0:0)

83 Julian Kleibensturz 0:4

72 Thierry Ahissan 0:3

56 Oleksandr Isakov 0:2

54 Said Egri 0:1

