Punkteteilung in Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 4. Runde der II. Liga Mitte haben sich die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und der SC Bad Sauerbrunn II mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Die Hausherren gingen in der ersten Halbzeit in Führung, doch die Gäste konnten in der zweiten Halbzeit ausgleichen und sicherten sich somit einen wertvollen Punkt. Das Spiel war von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt, und beide Teams hatten Gelegenheiten, die Partie zu entscheiden.

Vasko bringt Hausherren in Front

Bereits in der Anfangsphase zeigten die Hausherren ihren Offensivdrang. In der 11. Minute verfehlte Noah Exel mit einem Schuss aus der zweiten Reihe nur knapp das Tor. Die Gäste hatten ihre erste nennenswerte Chance in der 8. Minute, als Jonas Gallei mit einem Freistoß aus gut 20 Metern am Torhüter scheiterte. Es blieb jedoch bei einem schwachen Abschluss.

In der 18. Minute hatte die FSG erneut eine gute Möglichkeit, als ein gefährlicher Querpass von der Abwehr der Gäste geblockt wurde. Der Nachschuss führte ebenfalls nicht zum Erfolg. Das Heimteam setzte seinen Druck fort und belohnte sich in der 32. Minute mit der Führung. Nach einer Ecke von Martin Gosztola köpfte Tomas Juraj Vasko den Ball zum 1:0 ins Netz.

Bis zur Pause kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen. In der 29. Minute hatte Noah Exel eine weitere Chance, als er nach einem Pass in die Tiefe den Ball nicht richtig unter Kontrolle bringen konnte. Der Torhüter der Gäste, Felix Ehrenböck, war zur Stelle und entschärfte die Situation. Die Teams gingen schließlich mit einer verdienten 1:0-Führung für die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in die Halbzeitpause.

Bad Sauerbrunn kämpft sich zurück

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Hausherren auf das zweite Tor. In der 48. Minute hatte Mate Jankovics eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde vom Torhüter der Gäste zur Ecke abgewehrt. Nur wenige Minuten später, in der 54. Minute, hatte Noah Exel eine riesige Chance auf das 2:0, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss.

Die Gäste kamen danach besser ins Spiel und setzten die Abwehr der FSG zunehmend unter Druck. In der 59. Minute erzielte Raphael Pohl nach einer Flanke den Ausgleich per Kopf. Der Ball landete im rechten Eck, und es stand 1:1.

Nach dem Ausgleich hatten die Gäste weitere Möglichkeiten. In der 66. Minute zog Kapitän Christoph Krenn ab, verfehlte jedoch knapp das Tor. Auch Jonas Gallei versuchte es in der 71. Minute aus der zweiten Reihe, doch der Torhüter der Hausherren, Robert Gregull, konnte den Ball zur Ecke klären.

Die Schlussphase war von hektischen Szenen geprägt. In der 88. Minute wurde ein scharfer Schuss von Jakub Hudec vom Torhüter der Gäste abgewehrt, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits, was zu großem Unmut bei den Heimfans führte. In der Nachspielzeit hatte Bad Sauerbrunn noch eine große Chance auf den Sieg, doch Robert Gregull zeigte eine Glanzparade und verhinderte die Führung der Gäste.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und es blieb beim 1:1-Unentschieden. Beide Teams können mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn die Hausherren aufgrund ihrer zahlreichen Chancen in der ersten Halbzeit durchaus hätten gewinnen können.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (6215 Bonuspunkte)

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : B. Sauerbrunn II - 1:1 (1:0)

61 Raphael Pohl 1:1

33 Tomas Juraj Vasko 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.