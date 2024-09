Neudörfl unterliegt Pöttsching nach Führung deutlich

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:36

In der 5. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) trafen Neudörfl und ASV Pöttsching aufeinander. Trotz eines frühen Führungstreffers der Heimmannschaft, gelang es den Gästen aus Pöttsching, das Spiel zu drehen und mit einem klaren 4:1-Sieg das Spielfeld zu verlassen. Entscheidend für den Erfolg der Gäste waren Tore von Michael Matouschowsky, Bernd Steindl, Bojan Brezovac und Marko Novokmet.

Frühe Führung für Neudörfl per Elfmeter - Doppelschlag bringt Turnaround

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Neudörfl bereits in der 7. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Gábor Nagy trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zur frühen 1:0-Führung für die Hausherren. Diese Führung sorgte zunächst für viel Selbstvertrauen bei Neudörfl, die in der Anfangsphase des Spiels die Kontrolle übernahmen und die Gäste aus Pöttsching unter Druck setzten.

Doch die Antwort von ASV Pöttsching ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute gelang es Michael Matouschowsky, den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Dieser Treffer stellte das Spiel wieder auf Gleichstand und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Nur sechs Minuten später, in der 22. Minute, schlug ASV Pöttsching erneut zu. Bernd Steindl erzielte das 2:1 und brachte damit seine Mannschaft in Führung. Diese beiden schnellen Tore innerhalb kurzer Zeit machten deutlich, dass die Gäste nicht gewillt waren, sich leicht geschlagen zu geben.

Pöttsching setzt sich durch

In der zweiten Halbzeit ging das Spiel mit hoher Intensität weiter, wobei beide Mannschaften Chancen hatten. Neudörfl versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von ASV Pöttsching stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. In der 68. Minute war es dann Bojan Brezovac, der mit seinem Treffer zum 3:1 die Führung für die Gäste ausbaute. Dieser Treffer war ein harter Schlag für Neudörfl, die nun zwei Tore Rückstand aufholen mussten.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte ASV Pöttsching weiterhin ihre Klasse und setzte den Schlusspunkt in der 81. Minute. Marko Novokmet erzielte das 4:1 und machte damit den klaren Sieg für die Gäste perfekt. Neudörfl hatte in der verbleibenden Spielzeit keine Antwort mehr parat und musste sich schließlich geschlagen geben.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Pöttsching - 1:4 (1:2)

81 Marko Novokmet 1:4

68 Bojan Brezovac 1:3

22 Bernd Steindl 1:2

16 Michael Matouschowsky 1:1

7 Gábor Nagy 1:0

