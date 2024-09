ASK Marz und Oberpetersdorf/Schwarzenbach teilen sich die Punkte

Spielberichte

In einem rassigen II. Liga-Spiel trennten sich der ASK Marz und die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach mit einem 1:1-Unentschieden. Während die Gäste in der ersten Halbzeit die Oberhand behielten und verdient in Führung gingen, kamen die Hausherren in der zweiten Halbzeit stark zurück und erzielten den verdienten Ausgleich. Beide Teams hatten ausreichend Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch letztendlich wurden die Punkte gerecht geteilt.

Erste Halbzeit: Oberpetersdorf/Schwarzenbach geht in Führung

Die ersten Minuten der Partie boten wenig aufregende Aktionen, bis schließlich in der 8. Minute Frantisek Nagy nach einer Flanke zum Abschluss kam, jedoch das Tor knapp verfehlte. Die Gäste kamen in der 20. Minute das erste Mal richtig gefährlich vor das Tor des ASK Marz, als Noah Exel nach einer Flanke von Jakub Hudec den Ball sicher zum 0:1 verwandelte.

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und versuchten, schnell zum Ausgleich zu kommen. Matej Skreptak setzte in der 36. Minute zu einem gefährlichen Angriff an, doch der Gästekeeper Gregull konnte den Ball entscheidend abfälschen. Kurz vor der Pause wurde es nochmals spannend, als ein Tor der FSG wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Der Schiedsrichter schickte die Teams schließlich mit einem knappen 0:1 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: ASK Marz gleicht aus

Die zweite Hälfte begann ohne personelle Veränderungen, aber der ASK Marz kam wesentlich energischer aus der Kabine. Bereits in der 48. Minute setzte sich Niklas Guttmann durch und schoss knapp am Tor vorbei. Weitere Chancen für die Gastgeber folgten, darunter ein gefährlicher Freistoß von Frantisek Nagy in der 50. Minute, der jedoch nur zu einem Eckball führte.

Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach konnte kaum noch Akzente setzen. In der 75. Minute vergab Nico Koller eine weitere gute Möglichkeit für den ASK Marz. Eine der besten Chancen folgte in der 79. Minute, als erneut Nagy einen Freistoß gefährlich auf das Tor brachte, doch der Torhüter der Gäste hielt seine Mannschaft im Spiel.

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 86. Minute, als ein Handspiel im Strafraum der Gäste einen Elfmeter für den ASK Marz zur Folge hatte. Frantisek Nagy trat zum Punkt und verwandelte souverän zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor Ende des Spiels wurde Tomas Juraj Vasko von der FSG mit einer roten Karte vom Platz gestellt, doch die verbleibende Zeit reichte nicht mehr für einen weiteren Treffer.

Der Schiedsrichter Eyüp beendete das Spiel nach 95 Minuten, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen. Mit diesem Unentschieden haben nun beide Mannschaften jeweils fünf Punkte auf ihrem Konto. Die zweite Halbzeit gehörte klar den Hausherren, die jedoch ihre Chancen nicht konsequent genug nutzen konnten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Trotz der Punkteteilung bleibt die Begegnung zwischen dem ASK Marz und der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach ein spannender Höhepunkt in der laufenden Saison.

II. Liga Mitte: ASK Marz : Oberpetersdorf/Schw. - 1:1 (0:1)

86 Frantisek Nagy 1:1

19 Noah Exel 0:1

