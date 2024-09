SC Lockenhaus-Rattersdorf feiert klaren Heimsieg gegen Draßmarkt

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:43

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf feierte am Freitag einen eindrucksvollen 3:0-Heimsieg gegen Draßmarkt in der 5. Runde der II. Liga Mitte (BGLD). Die Hausherren zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Gästen kaum Chancen. Vor allem Szilard Köfarago war mit zwei Treffern der Mann des Spiels. Draßmarkt hatte nur wenige Möglichkeiten, den Spielverlauf zu beeinflussen.

Führung durch Roland Szabo - 1:0 zur Pause

Bereits kurz nach Spielbeginn zeigte der SC Lockenhaus-Rattersdorf seine Ambitionen. In der 6. Minute hatte Roland Szabo die erste gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde vom Torhüter von Draßmarkt zu einer Ecke pariert. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und drängten weiter nach vorne.

In der 27. Minute war es dann soweit: Roland Szabo verwandelte einen Freistoß direkt ins Tor und brachte den SC Lockenhaus-Rattersdorf mit 1:0 in Führung. Der Draßmarkter Torhüter hatte bei diesem präzisen Schuss keine Chance. Bis zur Halbzeitpause blieben weitere große Chancen aus, und so ging es mit einem verdienten 1:0 in die Kabinen.

Szilard Köfarago sichert den Sieg

Nach der Pause drückte der SC Lockenhaus-Rattersdorf weiter aufs Tempo. In der 49. Minute gelang Szilard Köfarago das 2:0, nachdem er einen hervorragenden Pass erhielt, den Torwart umspielte und sicher einschob. Dieser Treffer brachte noch mehr Sicherheit ins Spiel der Gastgeber, während Draßmarkt zunehmend Probleme hatte, ins Spiel zurückzufinden.

Die Gäste hatten zwar in der 55. Minute eine gute Freistoßchance, aber der Torhüter des SC Lockenhaus-Rattersdorf parierte den Schuss souverän. Auch die Hausherren blieben weiterhin gefährlich: In der 51. Minute hatte Niklas Grosinger eine Möglichkeit, doch sein Schuss wurde ebenfalls pariert. Kurz darauf, in der 84. Minute, hätte Köfarago fast seinen zweiten Treffer erzielt, aber der Draßmarkter Torwart parierte seinen Kopfball auf der Linie.

Das Spiel wurde in der Schlussphase noch deutlicher entschieden, als in der 89. Minute ein Handspiel im Strafraum der Gäste zu einem Elfmeter für den SC Lockenhaus-Rattersdorf führte. Szilard Köfarago trat an und verwandelte souverän zum 3:0-Endstand. Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschieden, und die Hausherren konnten ihren verdienten Sieg feiern.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Draßmarkt - 3:0 (1:0)

90 Szilard Köfarago 3:0

49 Szilard Köfarago 2:0

27 Roland Szabo 1:0

