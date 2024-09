Packendes Duell und mit unschönem Ende: SV Lackenbach siegt verdient in Bad Sauerbrunn

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der II. Liga Mitte setzte sich der SV Lackenbach beim SC Bad Sauerbrunn II mit 4:2 durch. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und endete nach 97 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Gäste. Die Zuschauer erlebten ein intensives Spiel, bei dem vor allem die Offensivkräfte beider Mannschaften im Vordergrund standen.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer druckvollen Phase des SC, die bereits nach 16 Minuten zur verdienten Führung führte. Nach einem präzisen hohen Ball über die Abwehr nahm Hrustanbegovic den Ball direkt und überlupfte geschickt den gegnerischen Torwart Salaba. Die Gastgeber dominierten in der Anfangsphase und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen.

Der SV Lackenbach fand zunächst schwer ins Spiel, was sich in den ersten 20 Minuten deutlich zeigte. Doch langsam kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten in der 37. Minute ausgleichen. Ein traumhafter Freistoß von Pekovits fand den Weg unter die Latte und ließ Goalie Ehrenböck keine Chance. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Bad Sauerbrunn noch eine große Möglichkeit, doch der Ball rollte knapp am langen Pfosten vorbei.

Gäste drehen Spiel - unschönes Ende

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Gleich nach Wiederanpfiff hatte der SC Bad Sauerbrunn die erste große Chance, doch der Stangenschuss verfehlte knapp das Tor. In der 56. Minute ging Lackenbach dann in Führung. Nach einer überragenden Aktion von Pekovits auf dem rechten Flügel, fand sein Querpass Stammer, der mühelos zum 2:1 einschob.

In der 73. Minute kam es zu einer kurzen Behandlungspause, als Gager nach einem Zweikampf mit Schmerzen zu Boden ging, nach kurzer Zeit aber weiterspielen konnte. Nur wenige Minuten später erhöhte Filipovic nach einem schnellen Konter und einem Querpass von Gager auf 3:1 für die Gäste. In der 82. Minute legte Filipovic erneut nach und besiegelte mit einem traumhaften Volley das 4:1 für Lackenbach.

Der SC Bad Sauerbrunn II gab sich jedoch nicht auf und erzielte in der 90. Minute noch ein Tor durch Raphael Pohl zum 2:4. Nach einem intensiven Spielverlauf endete die Partie schließlich mit diesem Ergebnis. Doch es kam noch zu einer unschönen Szene, als Bad Sauerbrunns Abdullahi Galbed nach dem Abpfiff die Kontrolle verlor, seinem Gegenspieler, Markus Mörk, einen Kopfschlag versetzte und für dieses Vergehen Rot sah.

Der SV Lackenbach sicherte sich damit wichtige drei Punkte in einem schwierigen Auswärtsspiel, während der SC Bad Sauerbrunn II trotz einer guten Leistung in der ersten Halbzeit das Nachsehen hatte. Die Zuschauer erlebten eine spannende und emotionale Partie, die mit einem verdienten Sieg für die Gäste endete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder (1475 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.