Oberpullendorf siegt klar gegen Neutal

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 5. Runde in der II. Liga Mitte setzte sich Oberpullendorf mit einem überzeugenden 2:0 gegen den ASK Neutal durch. Bereits früh gingen die Gastgeber in Führung und konnten diese bis zum Ende der Partie verteidigen und ausbauen. Trotz vieler Bemühungen und Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel fair und wurde von den Hausherren letztendlich souverän gewonnen.

Oberpullendorfer Blitzstart

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag. In der zweiten Minute gelang Daniel Molner das 1:0 für Oberpullendorf. Ein schneller Treffer, der die Weichen für den weiteren Verlauf des Spiels stellte und den Gastgebern zunächst einmal die nötige Ruhe und Selbstsicherheit verschaffte. Trotz dieses frühen Rückschlags blieb Neutal bemüht und zeigte sich kämpferisch.

Nach der ersten aufregenden Szene beruhigte sich das Spiel ein wenig, wobei Oberpullendorf weiterhin leichte Vorteile auf seiner Seite hatte. Neutal erarbeitete sich in der 31. Minute die erste große Chance, doch der Ball ging knapp vorbei. In der 41. Minute sorgte Frühwirth für Aufregung, als er alleine auf dem Weg zum Tor wegen einer angeblichen Abseitsposition zurückgepfiffen wurde. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Frühwirth erneut eine große Gelegenheit, den Spielstand zu erhöhen, doch der Tormann von Neutal parierte souverän. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeit.

Spannende zweite Halbzeit

Der ASK Neutal kam deutlich besser aus der Kabine und drückte sofort auf den Ausgleich. Bereits in der 46. Minute hatte Frühwirth eine hundertprozentige Chance, doch er setzte den Ball übers Tor. Die Offensive der Gäste intensivierte sich weiter, und in der 56. Minute machten sie erneut Druck auf das Tor von Oberpullendorf.

Die größte Chance für Oberpullendorf ergab sich in der 69. Minute durch Frittum Sebastian, doch auch dieser Versuch ging knapp am Tor vorbei. Ein weiterer Aufreger folgte in der 77. Minute, als eine Möglichkeit für Neutal kurz vor der Linie geklärt werden konnte. Trotz dieser engagierten Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den ersehnten Ausgleich zu erzielen.

In der 79. Minute zeigte Oberpullendorf erneut seine Konterstärke. Julian Rainer sprintete über 80 Meter und spielte einen Querpass im Sechzehner, der allerdings sein Ziel verfehlte. Doch nur zwei Minuten später sollte die Vorentscheidung fallen. In der 81. Minute profitierte Szilezski von einem schweren Abwehrfehler der Neutaler Hintermannschaft und schob den Ball zum 2:0 für Oberpullendorf ein. Dieser Treffer nahm dem Spiel die letzte Spannung und besiegelte den Heimsieg.

Bis zum Schlusspfiff geschah nichts von entscheidender Bedeutung und so endete das Spiel mit einem verdienten 2:0 für Oberpullendorf. Die Gastgeber hatten von Anfang an die Oberhand und konnten ihre Chancen besser nutzen, während Neutal trotz vieler Bemühungen und einiger guter Gelegenheiten ohne Torerfolg blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manfred Baumgartner (1585 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manfred Baumgartner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.