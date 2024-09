Heimsieg: SV 7023 Z-S-P bezwingt Kobersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:04

Der SV 7023 Z-S-P sicherte sich einen verdienten 2:0-Sieg gegen Kobersdorf in der fünften Runde der II. Liga Mitte (BGLD). In einem temporeichen und spannenden Spiel waren es Filip Pankarican und Michal Maco, die für die Tore der Heimmannschaft sorgten. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es den Gästen nicht, den gut organisierten Gastgebern Paroli zu bieten.

Erste Halbzeit: SV 7023 Z-S-P dominiert das Spiel

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte der SV 7023 Z-S-P, dass sie die Hausherren sind. Nach einem kurzen Schockmoment in der 12. Minute, als das Spiel wegen eines Zusammenstoßes unterbrochen wurde, fanden die Gastgeber schnell zu ihrem Rhythmus. In der 27. Minute belohnten sie sich dann mit dem ersten Treffer des Spiels. Martin Haider führte den Ball mit einem beeindruckenden Solo von der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen Strafraum, wo sein Schuss zu Filip Pankarican abgefälscht wurde. Pankarican verwandelte den Ball traumhaft und brachte den SV 7023 Z-S-P mit 1:0 in Führung.

Nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, konnte der SV 7023 Z-S-P nachlegen. Eine präzise Vorlage ermöglichte es Michal Maco, den gegnerischen Keeper auszuspielen und zum 2:0 einzuschieben. Diese Führung war verdient, da die Heimmannschaft das Spiel klar dominierte und zahlreiche Chancen kreierte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der SV 7023 Z-S-P noch eine weitere Top-Torchance nach einem Freistoß, doch das Heim-Team konnte diese nicht vollenden. Somit ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Verteidigung hält stand, Chancen ungenutzt

In der zweiten Halbzeit setzte der SV 7023 Z-S-P seinen offensiven Druck fort. In der 52. Minute hatte die Heimmannschaft eine weitere gefährliche Chance, doch der Ball ging nur an die Stange. Kobersdorf versuchte, ins Spiel zurückzukommen, doch die Abwehr des SV 7023 Z-S-P hielt stand.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Intensität und einem unermüdlichen Einsatz der Heimmannschaft.

Mit dem Abpfiff in der 96. Minute stand das Ergebnis fest: Der SV 7023 Z-S-P gewann mit 2:0 gegen Kobersdorf. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, und konnte sich am Ende über einen wohlverdienten Sieg freuen.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P : Kobersdorf - 2:0 (2:0)

35 Michal Maco 2:0

27 Filip Pankarican 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.