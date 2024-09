SV Steinberg triumphiert dank Friedl: 1:0-Sieg gegen SV Rohrbach

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:20

Der SV Steinberg hat sich in einem spannenden Duell der II. Liga Mitte (BGLD) gegen den SV Rohrbach mit 1:0 durchgesetzt. In einem intensiven Spiel, das von taktischen Manövern und verpassten Chancen geprägt war, erzielte Tobias Friedl das einzige Tor der Partie in der achten Minute. Trotz dominanter Spielweise der Gäste hielt die Abwehr des SV Steinberg stand und sicherte den wichtigen Heimsieg.

Frühe Führung durch Tobias Friedl

Das Spiel begann mit viel Elan und hoher Intensität. Bereits in der achten Minute gelang dem SV Steinberg der entscheidende Treffer. Tobias Friedl zeigte seine Klasse und überlistete den gegnerischen Keeper mit einem gekonnten Lupfer, der die Heimmannschaft früh in Führung brachte. Dieser Treffer sollte sich als entscheidend herausstellen.

Der SV Rohrbach, der in Schwarz-Rot auflief, bemühte sich sofort um den Ausgleich. In der 14. Minute hatten die Gäste eine vielversprechende Gelegenheit, als ein Freistoß aus guter Position jedoch nur die Mauer traf. Der darauffolgende Angriff des SV Steinberg endete mit einer Parade des Rohrbacher Torwarts, der den Ball zur Ecke abwehrte. Diese Ecke führte zu einer weiteren Großchance für die Hausherren, doch der Kopfball verfehlte das Ziel knapp.

Im Verlauf der ersten Halbzeit zeichnete sich der SV Rohrbach durch gefährliche Angriffe über die Flügel aus, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. Ein Lupfer in der 36. Minute und ein Schuss in der 37. Minute verfehlten jeweils das Tor. Das Halbzeitfazit lautete dementsprechend: ein schnelles, aber chancenarmes Spiel auf einem schwer bespielbaren Platz.

Dominante Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. Der SV Rohrbach dominierte nun das Spielgeschehen, während der SV Steinberg zunehmend defensiver agierte und versuchte, die knappe Führung zu verteidigen. In der 75. Minute versuchte der SV Steinberg noch einmal, mit einem Volley aus 40 Metern das Spiel zu entscheiden, doch der Ball ging weit vorbei.

Die Schlussphase gehörte eindeutig den Gästen. Der SV Rohrbach drängte vehement auf den Ausgleich und kreierte mehrere Chancen. Ein Fallrückzieher in der 90. Minute und ein Kopfball nach einer Ecke verfehlten jedoch jeweils das Tor knapp. Trotz des Drucks und der insgesamt sechs Minuten Nachspielzeit gelang es dem SV Rohrbach nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute war die Erleichterung bei den Hausherren deutlich spürbar. Der SV Steinberg behielt mit etwas Glück und einer engagierten Abwehrarbeit die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

II. Liga Mitte: Steinberg : Rohrbach - 1:0 (1:0)

8 Tobias Friedl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.