Spektakel in Pilgersdorf: SV Rohrbach siegt in torreicher Partie

Spielberichte

Details Freitag, 20. September 2024 22:26

In einem packenden und torreichen Spiel der II. Liga Mitte setzte sich der SV Rohrbach mit 5:4 gegen Pilgersdorf durch. Die Gäste, die bisher in der Saison noch keinen Sieg einfahren konnten, zeigten sich von ihrer besten Seite und dominierten über weite Strecken das Spiel. Trotz einer furiosen Aufholjagd von Pilgersdorf in der Schlussphase reichte es nicht mehr für einen Punktgewinn. Hier eine detaillierte Zusammenfassung der aufregenden Begegnung.

Furiose erste Spielhälfte mit vier Torerfolgen

Bereits in der 9. Minute erzielte Rohrbach die Führung durch ein Eigentor von Jonas Renner. Doch Pilgersdorf antwortete postwendend: Adam Csire verwandelte in der 11. Minute einen traumhaften Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Damit war klar, dass sich beide Mannschaften nichts schenken würden.

Rohrbach übernahm jedoch erneut das Kommando und ging in der 26. Minute durch Norbert Füleki nach einem Eckball erneut in Führung. Nur zwei Minuten später war es erneut Füleki, der eine Flanke von Jordan Akande per Kopf zum 3:1 einnickte. Die Gäste setzten die Hausherren weiter unter Druck und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. So endete die erste Halbzeit mit einer verdienten 3:1-Führung für Rohrbach.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit und späte Dramatik

Nach der Pause knüpfte Rohrbach nahtlos an die starke Leistung der ersten Hälfte an. In der 49. Minute erhöhte erneut Norbert Füleki, der damit seinen Triplepack perfekt machte, auf 4:1. Es folgte in der 54. Minute ein weiterer Treffer für die Gäste: Dominik Julian Stöger schob nach einem Freistoß von Daniel Tomassovits zum 5:1 ein.

Pilgersdorf wirkte geschockt, fand aber in der 71. Minute ein Lebenszeichen: Adam Csire dribbelte sich durch die Abwehr und verkürzte auf 2:5. Ab diesem Moment legten die Gastgeber eine beeindruckende Aufholjagd hin. In der 90. Minute köpfelte György Vass nach einer Ecke zum 3:5 ein, und nur wenige Sekunden später verwandelte Danijel Trajilovic zum 4:5-Anschlusstreffer.

Die letzten Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten, doch Rohrbach rettete die knappe Führung über die Zeit. Der Schlusspfiff in der 96. Minute besiegelte den ersten Saisonsieg für die Gäste, die sich trotz der späten Gegentore als die spielbestimmende Mannschaft durchsetzen konnten.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf : Rohrbach - 4:5 (1:3)

95 Danijel Trajilovic 4:5

93 György Vass 3:5

71 Adam Csire 2:5

54 Dominik Julian Stöger 1:5

49 Norbert Füleki 1:4

28 Norbert Füleki 1:3

26 Norbert Füleki 1:2

11 Adam Csire 1:1

9 Eigentor durch Jonas Renner 0:1

Details

