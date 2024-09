Spannendes Remis zwischen ASK Marz und Oberpullendorf

Spielberichte

Ein packendes Spiel in der II. Liga Mitte (BGLD) endete mit einem gerechten Unentschieden zwischen dem ASK Marz und Oberpullendorf. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber konnten die Gäste aus Oberpullendorf in einem intensiven Match immer wieder ausgleichen. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für eine spannende Begegnung, die schließlich mit einem 2:2-Remis endete.

Knappe Führung für Hausherren in Akt eins

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag, als ASK Marz bereits in der 2. Minute in Führung ging. Ein schneller Angriff über die rechte Seite führte dazu, dass der Ball im Netz landete. Nico Koller ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln. Doch die Antwort der Gäste aus Oberpullendorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 23. Minute erzielte Rene Sturm den Ausgleichstreffer für Oberpullendorf. Der Treffer entstand aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum, wobei der Ball förmlich ins Tor "gestochert" wurde.

Nur sieben Minuten später ging ASK Marz erneut in Führung. Dieses Mal war es Frantisek Nagy, der nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite den Ball im Tor von Oberpullendorf unterbrachte. Der SCO hatte Schwierigkeiten, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, was ASK Marz eiskalt ausnutzte. Trotz dieser erneuten Führung blieb das Spiel ausgeglichen, wobei Oberpullendorf durch zwei kapitalen Abwehrfehler in eine schlechte Ausgangslage geriet. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, hatte Andreas Hofer eine gute Chance für ASK Marz, doch sein Weitschuss aus etwa 25 Metern konnte vom Torhüter der Gäste gerade noch abgewehrt werden. Mit einem 2:1 für die Heimmannschaft ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und Ausgleich für Oberpullendorf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften drängten auf weitere Treffer. In der 66. Minute hatte Aldin eine vielversprechende Gelegenheit für ASK Marz, doch sein Schuss aus 16 Metern strich knapp über das Tor. In der 85. Minute gelang Oberpullendorf der Ausgleich. Sebastian Berlakovich traf mit einem präzisen Schuss vom 16-Meter-Punkt, der genau in der linken unteren Ecke des Tores landete. Dieser Treffer brachte den Spielstand auf 2:2 und sorgte für Spannung bis zum Schluss.

Das Ergebnis spiegelte die ausgeglichene Leistung beider Teams wider. Während ASK Marz durch frühe Tore und schnelle Angriffe glänzte, zeigte Oberpullendorf Kampfgeist und nutzte seine Chancen geschickt. Beide Mannschaften können mit dem Unentschieden zufrieden sein und blicken auf eine spannende Fortsetzung der Saison in der II. Liga Mitte (BGLD).

II. Liga Mitte: ASK Marz : Oberpullendorf - 2:2 (2:1)

85 Sebastian Berlakovich 2:2

33 Frantisek Nagy 2:1

23 Rene Sturm 1:1

2 Nico Koller 1:0

