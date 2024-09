Spannender Heimsieg für Neudörfl gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

In einem unterhaltsamen und hart umkämpften Spiel setzte sich Neudörfl in der 7. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) mit 4:2 gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach durch. Trotz einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der beide Mannschaften jeweils ein Tor erzielten, dominierte Neudörfl die zweite Halbzeit und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Ein ausgeglichener Start - Gleichstand zur Pause

Das Spiel begann mit einer Möglichkeit für die Heimmannschaft nach zehn Minuten, als Gábor Nagy einen Freistoß in den Strafraum der Gäste flankte. Der Torwart von Oberpetersdorf/Schwarzenbach, Robert Gregull, konnte jedoch klären. Nach einigen weiteren Chancen gelang es den Gästen in der 17. Minute in Führung zu gehen. Mate Jankovics spielte einen Pass in die Tiefe, und Martin Gosztola setzte sich im 1-gegen-1 durch und verwandelte souverän zum 1:0.

Nur sechs Minuten später glich Neudörfl aus. Leonard Lukac traf in der 23. Minute und stellte den 1:1-Halbzeitstand her. Beide Mannschaften hatten weitere Chancen, doch es blieb beim Unentschieden zur Pause. Ohne personelle Veränderungen starteten beide Teams in die zweite Halbzeit.

Neudörfls Dominanz in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drehte Neudörfl auf und übernahm die Kontrolle. Bereits in der 63. Minute erzielte Emil Haladej mit einem Schuss aus rund 20 Metern das 2:1 und brachte die Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 67. Minute, erhöhte Thierry Ahissan nach einem starken Durchsetzungsvermögen auf 3:1. Die Heimischen hatten kurz darauf eine weitere große Chance, als ein Kopfball an die Stange ging und der Torwart der Gäste glänzend parierte.

In der 83. Minute traf Neudörfl erneut. Nach einem guten Zuspiel von Emil Haladej gelang es Thierry Ahissan, den Torwart zu überwinden und den Ball im Netz zu versenken. Damit stand es 4:1 für die Gastgeber. Trotz dieses Rückschlags versuchten die Gäste weiterzukämpfen und kamen in der 85. Minute durch einen Schuss von Martin Gosztola zu einer weiteren Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb.

In den Schlussminuten der Partie erhöhte Oberpetersdorf/Schwarzenbach noch einmal den Druck. Alexander Koch kam in der 90. Minute zu einem Schuss aus spitzem Winkel, scheiterte jedoch am Torhüter von Neudörfl. Kurz darauf gelang den Gästen ein Treffer durch Martin Gosztola, der nach einem schwachen Rückpass den Ball abfangen und zum 4:2-Endstand einschieben konnte.

Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 4:2-Sieg für Neudörfl.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Oberpetersdorf/Schw. - 4:2 (1:1)

90 Martin Gosztola 4:2

85 Thierry Ahissan 4:1

68 Thierry Ahissan 3:1

63 Emil Haladej 2:1

24 Leonard Lukac 1:1

19 Martin Gosztola 0:1

