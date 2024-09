Neudörfl feiert torreichen Sieg gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 7. Runde der II. Liga Mitte setzte sich Neudörfl am Ende verdient mit 4:2 gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach durch. Nach einer ausgeglicheneren ersten Halbzeit, die 1:1 endete, drehten die Gastgeber in der zweiten Hälfte auf und sicherten sich mit einer starken Leistung den Sieg. Oberpetersdorf/Schwarzenbach konnte dem Druck der Hausherren nicht standhalten und fand kaum Chancen in den zweiten 45 Minuten vor.

Ausgeglichener Beginn

Mit etwas Verspätung startete die Partie auf der Erich Hörandl Sportanlage in Neudörfl. Die Gäste, in blauen Trikots, begannen mit dem Anstoß gegen die in Weiß spielenden Gastgeber. Die erste Möglichkeit des Spiels ergab sich in der 10. Minute, als Gabor Nagy einen Freistoß in den Strafraum der Gäste flankte. Der Gäste-Goalie Robert Gregull faustete den Ball weg, und auch der darauffolgende Schuss von Yusuf Borazancioglu wurde von der Defensive blockiert.

Die FSG zeigte sich in der 17. Minute erstmals gefährlich und ging durch Martin Gosztola in Führung. Nach einem Pass in die Tiefe von Mate Jankovics setzte sich Gosztola im Eins-gegen-Eins gegen den Tormann durch und verwandelte souverän zum 1:0. Doch die Antwort von Neudörfl ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später gelang Leonard Lukac der Ausgleich, nachdem er den Ball im Tor versenkte.

Die Gastgeber drückten weiter auf das Tor der Gäste, und in der 32. Minute war es erneut Gabor Nagy, der mit einem Freistoß für Gefahr sorgte. Doch auch diesmal war der Torwart der FSG zur Stelle und entschärfte die Situation. Kurz vor der Halbzeit probierte es Emil Haladej mit einem direkten Freistoß an der Strafraumgrenze, doch der Torwart wehrte zur Ecke ab, die ebenfalls nicht zum Tor führte. Ohne Nachspielzeit schickte der Schiedsrichter die Teams in die Kabinen, und es blieb beim 1:1.

Neudörfl dreht auf

Beide Mannschaften starteten unverändert in die zweite Hälfte, doch es dauerte nicht lange, bis Neudörfl das Spiel drehte. In der 63. Minute gelang Emil Haladej mit einem Schuss aus rund 20 Metern die 2:1-Führung für die Gastgeber. Nur vier Minuten später erhöhte Thierry Ahissan auf 3:1, nachdem er sich gegen den FSG-Goalie durchsetzte.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach fand kaum mehr ins Spiel und verzeichnete erst in der 74. Minute den ersten Torschuss der zweiten Halbzeit durch Martin Gosztola, der das Tor jedoch verfehlte. Die Gastgeber blieben weiter gefährlich und verpassten in der 79. Minute eine weitere Chance, als Thierry Ahissan im Eins-gegen-Eins am herauskommenden Torwart scheiterte. Doch in der 83. Minute machte Ahissan alles richtig und erhöhte nach einem Zuspiel von Emil Haladej auf 4:1.

Die Gäste gaben sich nicht auf und versuchten es weiter. In der 85. Minute zog Martin Gosztola an der Strafraumgrenze ab, doch sein Schuss war zu unplatziert. In der 89. Minute kam Andreas Huber nach einem Zuspiel von Jakub Hudec zum Schuss, doch auch diesmal blieben die Gäste erfolglos. Erst in der 90. Minute gelang Oberpetersdorf/Schwarzenbach der zweite Treffer. Nach einem schwachen Rückpass konnte Martin Gosztola den Ball abfangen und zum 4:2 einschieben.

In den Schlussminuten versuchte es Alexander Koch noch einmal aus spitzem Winkel, doch er scheiterte am Torwart der Heimischen. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Kaplan die Partie und fixierte den 4:2-Endstand. Damit sicherte sich Neudörfl verdient die drei Punkte, während Oberpetersdorf/Schwarzenbach trotz Kampfgeist ohne Zählbares blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (6315 Bonuspunkte)

II. Liga Mitte: Neudörfl : Oberpetersdorf/Schw. - 4:2 (1:1)

90 Martin Gosztola 4:2

85 Thierry Ahissan 4:1

68 Thierry Ahissan 3:1

63 Emil Haladej 2:1

24 Leonard Lukac 1:1

19 Martin Gosztola 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.