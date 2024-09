SC Bad Sauerbrunn II siegt dank Lucky Punch gegen ASK Neutal

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 20:03

In einem kurzweiligem Spiel der 7. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) triumphierte SC Bad Sauerbrunn II mit einem 2:1-Sieg gegen ASK Neutal. Ein später Treffer von Cristian-Gabriel Dragan in der 90. Minute sicherte den Heimsieg für Bad Sauerbrunn II, nachdem beide Teams bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatten. Das Spiel bot den Zuschauern Dramatik bis zur letzten Minute.

Blitzstart von SC Bad Sauerbrunn II - Ausgleich kurz vor der Pause

Der SC Bad Sauerbrunn II startete furios in die Partie und setzte ASK Neutal sofort unter Druck. Bereits in der 2. Minute gelang Elmir Hrustanbegovic das frühe Führungstor. Nach einem schnellen Vorstoß von der rechten Seite nutzte Hrustanbegovic die sich bietende Chance und schob den Ball unhaltbar für den Torhüter von ASK Neutal ins Netz. Ein Traumstart für die Gastgeber, der die Weichen früh auf Sieg stellte.

In der Folgezeit dominierte SC Bad Sauerbrunn II das Spielgeschehen und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten gelang es den Gästen aus Neutal zunächst nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Abwehr von Bad Sauerbrunn II stand stabil und unterband die meisten Angriffsversuche effektiv.

ASK Neutal steigerte sich im Verlauf der ersten Halbzeit und fand allmählich besser ins Spiel. Ihre Bemühungen wurden in der 44. Minute belohnt, als Miroslav Antal nach einer präzisen Flanke von der linken Seite zum 1:1-Ausgleich traf. Mit einem geschickten Kopfball ließ er dem Torhüter von SC Bad Sauerbrunn II keine Chance. Dieses Tor kurz vor der Halbzeit brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für Spannung in der zweiten Hälfte.

Entscheidung in der Schlussminute

Als das Spiel bereits in die Nachspielzeit ging und ein Unentschieden immer wahrscheinlicher wurde, sorgte Cristian-Gabriel Dragan für den entscheidenden Moment des Spiels. Dieser späte Treffer besiegelte den Heimsieg und ließ die Fans in Jubelstürme ausbrechen.

Nach weiteren fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und SC Bad Sauerbrunn II konnte sich über einen hart erkämpften und letztlich verdienten Sieg freuen. ASK Neutal zeigte sich zwar kämpferisch, musste sich jedoch am Ende geschlagen geben.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : Neutal - 2:1 (1:1)

93 Cristian-Gabriel Dragan 2:1

44 Miroslav Antal 1:1

2 Elmir Hrustanbegovic 1:0

