SV Forchtenstein ringt Draßmarkt nach zwei Eigentoren mit 3:1 nieder

Details Samstag, 21. September 2024 20:19

In Runde 7 in der II. Liga Mitte (BGLD) konnte sich der SV Forchtenstein mit einem 3:1-Sieg gegen Draßmarkt durchsetzen. Das Spiel war geprägt von zwei unglücklichen Eigentoren seitens der Gäste und einem Tor von Dejan Lukic. Trotz eines Gegentreffers durch Florian Treiber in der zweiten Halbzeit blieb der Sieg der Heimmannschaft unangefochten.

Frühes Eigentor bringt SV Forchtenstein in Führung

Die Partie begann spannend und bereits in der 17. Minute ging der SV Forchtenstein durch ein unglückliches Eigentor von Dominik Heissler in Führung. Heissler, der unter Druck geriet, versuchte einen Klärungsversuch, der jedoch im eigenen Netz landete. Dieser frühe Rückstand setzte Draßmarkt sofort unter Druck, die daraufhin bemüht waren, den Ausgleich zu erzielen.

Doch die Gastgeber ließen sich von diesem frühen Geschenk nicht zurücklehnen und drängten weiter auf das Tor der Gäste. In der 42. Minute wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt. Dejan Lukic erzielte ein beeindruckendes Tor, das die Führung von Forchtenstein auf 2:0 ausbaute. Lukic nutzte eine Lücke in der Verteidigung von Draßmarkt und schoss präzise ein, was die Heimmannschaft mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause gehen ließ.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte Draßmarkt eine kämpferische Leistung und versuchte, das Spiel zu drehen. Diese Bemühungen wurden in der 57. Minute belohnt, als Florian Treiber einen wichtigen Treffer für die Gäste erzielte. Treiber konnte sich gegen die Abwehr von Forchtenstein durchsetzen und den Ball sicher im Netz unterbringen, womit der Spielstand auf 2:1 verkürzt wurde.

Dieser Anschlusstreffer gab Draßmarkt neuen Schwung, und sie erhöhten den Druck auf die Heimmannschaft. Doch die Verteidigung von Forchtenstein hielt stand und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 77. Minute, als erneut ein Eigentor von Draßmarkt den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Diesmal war es Dominik Stocker, der unglücklich ins eigene Tor traf und damit die Hoffnungen seines Teams auf ein Comeback endgültig zunichtemachte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen, aber der SV Forchtenstein blieb konzentriert und verteidigte die Führung souverän. Nach 94 Minuten, einschließlich der Nachspielzeit, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 3:1-Sieg für die Gastgeber.

II. Liga Mitte: Forchtenstein : Draßmarkt - 3:1 (2:0)

77 Eigentor durch Dominik Stocker 3:1

57 Florian Treiber 2:1

42 Dejan Lukic 2:0

17 Eigentor durch Dominik Heissler 1:0

