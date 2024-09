Punkteteilung zwischen Lockenhaus-Rattersdorf und Kobersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 10:07

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf und der ASKÖ Kobersdorf lieferten sich ein packendes Duell in der 7. Runde der II. Liga Mitte. In einem dramatischen Spiel, das erst in der letzten Minute entschieden wurde, trennten sich die beiden Teams letztendlich mit einem 2:2-Unentschieden.

Frühe Führung für die Hausherren

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und die erste Chance ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der dritten Minute hatte Kobersdorf eine gute Möglichkeit, doch der Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Nur wenige Minuten später schlug der SC Lockenhaus-Rattersdorf zu. In der 7. Minute brachte Niklas Grosinger die Hausherren nach einem perfekten Zuspiel von Andras Mathe mit 1:0 in Führung. Grosinger umkurvte den Torhüter und schob den Ball ins Netz.

In der Folgezeit kontrollierte Lockenhaus-Rattersdorf das Spielgeschehen, konnte aber keine weiteren klaren Chancen herausspielen. Kobersdorf hingegen hatte es schwer, sich gegen die solide Abwehr der Gastgeber durchzusetzen. Erst in der 27. Minute kam Lockenhaus-Rattersdorf durch einen Weitschuss von Rubendunst zu einer weiteren guten Möglichkeit, doch der Ball flog übers Tor.

Dramatische Schlussphase mit zahlreichen Treffern

Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gäste den Druck. Daher wurde es für die Hausherren schwierig, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Eine Riesenchance für Kobersdorf ergab sich nach einem Freistoß in der 63. Minute, doch der Kopfball verfehlte das Tor nur knapp.

In der 73. Minute gelang Kobersdorf schließlich der verdiente Ausgleich. Balazs Petro traf nach einem Einwurf mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck zum 1:1. Die Gäste drängten weiter auf die Führung und erarbeiteten sich in der 80. Minute eine Doppelchance, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf vergab Köfarago für Lockenhaus-Rattersdorf eine Riesenchance, als er am leeren Tor vorbeischoss.

In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. In der 90. Minute brachte Wilhelm Leser den SC Lockenhaus-Rattersdorf erneut in Führung. Nach einem hervorragenden Pass von Roland Szabo schob Leser den Ball zur 2:1-Führung ein. Doch die Freude währte nur kurz. Wenige Augenblicke später traf Balazs Petro erneut für Kobersdorf und erzielte mit einem Schuss aus kürzester Distanz das 2:2.

Die Partie endete nach 97 Minuten mit einem Unentschieden, obwohl der Schiedsrichter ursprünglich nur zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt hatte. Dieses spannende und umkämpfte Spiel spiegelte die Ambitionen beider Mannschaften wider und ließ die Zuschauer in Rattersdorf nicht unberührt zurück.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Kobersdorf - 2:2 (1:0)

93 Balazs Petro 2:2

90 Wilhelm Leser 2:1

73 Balazs Petro 1:1

7 Niklas Grosinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.