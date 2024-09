ASV Pöttsching siegt in spannender Partie gegen SV Steinberg

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 06:55

In einem kurzweiligen Match der II. Liga Mitte (BGLD) konnte sich der ASV Pöttsching knapp mit 3:2 gegen den SV Steinberg durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang und einer ereignisreichen zweiten Halbzeit, in der die Gäste die Oberhand gewannen, sorgte ein späten Treffer der Heim-Mannschaft nochmal für Spannung. Doch am Ende reichte es nicht für den Ausgleich.

Frühe Führung für SV Steinberg - Gäste gleichen aus

Die Begegnung begann unterhaltsam, als der SV Steinberg bereits in der 15. Minute in Führung ging. Gergely Horvath nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des ASV Pöttsching und erzielte das 1:0. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an motiviert und suchten den frühen Erfolg. Mit diesem Treffer im Rücken agierten die Steinberger zunächst selbstbewusst und kontrollierten das Spielgeschehen.

Jedoch zeigte auch der ASV Pöttsching, warum er nicht unterschätzt werden darf. Trotz des Rückstandes kämpften die Gäste unermüdlich weiter und belohnten sich kurz vor der Halbzeitpause. In der 43. Minute war es Otto Benjamin Kovacs, der den Ausgleichstreffer zum 1:1 markierte.

ASV Pöttsching dreht das Spiel nach Wiederbeginn

Die zweite Halbzeit begann ähnlich spannend wie die erste endete. Beide Teams schenkten sich nichts und drängten auf den nächsten Treffer. Es war schließlich der ASV Pöttsching, der in der 57. Minute erneut jubeln durfte. Dejan Cosic brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss zum 2:1 in Führung.

Nur sieben Minuten später schlug Dejan Cosic erneut zu. In der 64. Minute erhöhte er auf 3:1 für den ASV Pöttsching. Dies war ein harter Schlag für die Heim-Mannschaft, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und zeigten eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor.

Doch der SV Steinberg gab sich noch nicht geschlagen. In der 77. Minute verkürzte Tobias Friedl auf 2:3. Dieser Treffer brachte die Hausherren zurück ins Spiel und die Hoffnung auf einen Punktgewinn war wieder da. Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Angriffen des SV Steinberg, die jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr des ASV Pöttsching scheiterten.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte schließlich den 3:2-Auswärtssieg für den ASV Pöttsching. Die Gäste konnten sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen, während der SV Steinberg trotz einer engagierten Leistung mit leeren Händen dastand. Insgesamt bot das Spiel viele spannende Momente und hielt die Zuschauer bis zum Schluss in Atem.

II. Liga Mitte: Steinberg : Pöttsching - 2:3 (1:1)

77 Tobias Friedl 2:3

64 Dejan Cosic 1:3

57 Dejan Cosic 1:2

43 Otto Benjamin Kovacs 1:1

15 Gergely Horvath 1:0

