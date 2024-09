Spannendes Duell am Freitagabend: Rohrbach siegt knapp gegen Neutal

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:47

In einem hart umkämpften Spiel der II. Liga Mitte konnte sich der SV Rohrbach knapp mit 2:1 gegen den ASK Neutal durchsetzen. Das Spiel war geprägt von Chancen auf beiden Seiten und einer dramatischen Schlussphase, in der beide Mannschaften noch einmal alles gaben. Trotz einer späten Aufholjagd von Neutal reichte es nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Frühe Führung für Rohrbach hält bis in die Schlussphase

Die Partie begann mit hoher Intensität. Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Der erste nennenswerte Angriff gehörte den Gästen aus Rohrbach, die ihre erste Chance in der 20. Minute jedoch ungenutzt ließen. Die Hausherren aus Neutal hatten in der 24. Minute ihre erste große Gelegenheit, konnten den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

In der 43. Minute war es dann soweit: Rohrbach ging durch Norbert Füleki in Führung. Nach einer Flanke konnte der Torhüter von Neutal den Ball nicht festhalten, und Füleki nutzte die Gelegenheit, um zum 1:0 zu vollenden. Mit diesem knappen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Ende

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine und setzten das intensive Spiel fort. In der 59. Minute blieb das Spiel weiterhin spannend, jedoch ohne große Chancen auf beiden Seiten. Der ASK Neutal zeigte sich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch Keeper Timon Grubmüller von Rohrbach verhinderte in der 72. Minute mit einer starken Parade eine Großchance der Gastgeber.

In den letzten Minuten der Partie nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf. In der 90. Minute erhöhte Jordan Akande für Rohrbach auf 2:0, nachdem Andreas Mihalits zunächst abgezogen hatte und Akande den Abstauber verwandelte. Doch Neutal gab sich nicht geschlagen und antwortete postwendend: Filip Kusalik traf nur wenige Sekunden später zum 1:2-Anschlusstreffer.

Trotz eines letzten Aufbäumens und einer weiteren Chance in der Nachspielzeit, die erneut vom starken Grubmüller vereitelt wurde, blieb es beim 1:2. Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten und besiegelte den knappen, aber verdienten Sieg für den SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Neutal : Rohrbach - 1:2 (0:1)

92 Filip Kusalik 1:2

91 Jordan Akande 0:2

43 Norbert Füleki 0:1

Details

