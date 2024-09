Packendes 3:3-Unentschieden in Bad Sauerbrunn

Spielberichte

In einem spannenden Duell der II. Liga Mitte lieferten sich der SC Bad Sauerbrunn II und der ASK Marz ein packendes 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und sorgten für eine torreiche Partie. Die Heimmannschaft startete stark und konnte sich zunächst einen Vorsprung herausarbeiten, doch die Gäste aus Marz gaben nicht auf und sicherten sich am Ende einen Punkt.

Torspektakel in Halbzeit eins

Der SC Bad Sauerbrunnlegte einen blitzschnellen Start hin. Bereits in der vierten Minute konnten die Hausherren nach einer sehenswerten Kombination den ersten Treffer bejubeln. Zsuganits bediente Dragan, der eiskalt zum 1:0 abschloss. Dies setzte den ASK Marz früh unter Druck.

Nur 15 Minuten später kam Marz durch Guttmann zu seiner ersten nennenswerten Chance, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel. Im Gegenzug erhöhten die Hausherren in der 19. Minute auf 2:0. Wieder war es Dragan, der nach einem perfekten Zuspiel von Jungbauer das lange Eck anvisierte und erfolgreich traf. Marz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete nur sechs Minuten später. Guttmann bereitete sehenswert vor, und Skreptak schob zum 2:1 ein.

Bad Sauerbrunn ließ sich nicht beirren und stellte den alten Abstand in der 39. Minute wieder her. Ein Freistoß von Lang von der linken Seite segelte an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck zum 3:1. Doch kurz vor dem Pausenpfiff schlug Marz erneut zu. Skreptak schnürte seinen Doppelpack nach einer perfekten Hereingabe von Socher, und es ging mit einem 3:2 in die Halbzeit.

Dezimierte Gäste gleichen aus

Nach der Halbzeitpause entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 72. Minute vergab Zsuganits per Volley eine große Möglichkeit für Bad Sauerbrunn. Auf der anderen Seite versuchte es Koller in der 82. Minute aus großer Distanz, doch Ehrenböck im SC-Tor konnte den Ball zur Ecke klären.

Diese Ecke führte nur eine Minute später zum Ausgleich für Marz. Socher stand nach einem Eckball goldrichtig und traf zum 3:3. Die Gäste mussten ab der 80. Minute in Unterzahl spielen, da Nagy nach einem harten Einsteigen gegen Jungbauer Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl kämpfte Marz tapfer weiter und sicherte sich den verdienten Punktgewinn.

Die Nachspielzeit betrug vier Minuten, doch es gelang keinem Team, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Somit endete die Partie mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Dieses spannende Spiel bot den Fans viele Highlights und zeigte die kämpferische Qualität beider Mannschaften.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Hötschl (1330 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Hötschl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.