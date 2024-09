1:1! Kein Sieger in Lackenbach

Spielberichte

In einem packenden Spiel der II. Liga Mitte trennten sich der SV Lackenbach und der SC Neudörfl mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, den entscheidenden Treffer zu erzielen, was zu einem spannenden und intensiven Fußballabend führte. Die Zuschauer wurden mit hochklassigen Paraden, einem spektakulären Seitfallzieher und zwei Toren verwöhnt.

Chancen auf beiden Seiten

Bereits zu Beginn zeichnete sich ein umkämpftes Spiel ab. Die erste Halbchance ergab sich in der 5. Minute für Neudörfl, als Haladej aus spitzem Winkel abzog, doch Lackenbachs Torhüter Salaba parierte ohne Probleme. In der 21. Minute nahm Said Egri aus 25 Metern Maß, doch Salaba zeigte erneut seine Klasse und lenkte den Ball mit einer Glanzparade zur Ecke. Trotz weiterer Gelegenheiten konnte Neudörfl in den ersten 20 Minuten keinen Treffer erzielen.

Lackenbach kam in der 24. Minute zu seiner ersten nennenswerten Chance. Filipovic tanzte im Strafraum einen Verteidiger aus und schoss aufs kurze Eck, doch der Torwart Oprodovsky war zur Stelle und klärte zur Ecke. In der 32. Minute führte ein schnell abgespielter Freistoß von Cvetkovic in die Tiefe zu einer weiteren Gelegenheit für Lackenbach, doch erneut parierte der Neudörfler Schlussmann stark. So endete die erste Halbzeit torlos, obwohl beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten.

Tore und Dramatik

Die zweite Halbzeit begann erneut mit Chancen auf beiden Seiten. In der 53. Minute versuchte es Neudörfls Thierry Ahissan mit einem spektakulären Seitfallzieher, aber Salaba parierte glänzend. In der 60. Minute erzielte Lackenbach den Führungstreffer. Nach einem Steilpass von Stammer legte der eingewechselte Stanimirovic den Ball quer auf Jonas Gager, der überlegt ins rechte Eck abschloss.

Neudörfl zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 74. Minute aus. Thierry Ahissan stand nach einem Steckpass zwar im Abseits, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, und Ahissan umkurvte Salaba und schob zum 1:1 ein. Der Ausgleich brachte neue Energie ins Spiel, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Lackenbach hatte in der 78. Minute eine weitere Chance, als Stammer einen Abpraller nach einem Eckball direkt nahm und Oprodovsky zu einer Glanzparade zwang. Beim darauffolgenden Eckball kam Karoly frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch über das Tor. In den letzten Minuten ging es hin und her, doch beide Teams scheiterten an der Präzision im Abschluss.

In der 89. Minute hatte Lackenbach die große Chance auf den Siegtreffer, als Cvetkovic den Ball auf Csernyicki chippte, der im Strafraum abschloss, doch Oprodovsky parierte erneut stark. Kurz darauf zeigte sich Neudörfls Haladej mit einem Freistoß aus der Distanz, aber Salaba verhinderte mit einer Glanzparade den späten Siegtreffer für die Gäste.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Spiel.

Stimmen zum Spiel

Tibor Asztaller (Funktionär SV Lackenbach):

„Gute Leistung beider Mannschaften und gerechtes Unentschieden. Leider hat die sonst sehr gute Schiedrichterin beim Ausgleichstreffer von Neudörfl eine klare Abseitsposition übersehen."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ahmet Mehic (1255 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ahmet Mehic mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.