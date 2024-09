ASV Pöttsching bezwingt SV Forchtenstein mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 22:39

Unter dem Deckmantel der 8. Runde in der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich der ASV Pöttsching gegen den SV Forchtenstein mit 3:1 durch. In einem packenden Spiel, das bis zur letzten Minute umkämpft war, erzielten die Gastgeber drei Tore und ließen dem Gegner nur einen späten Ehrentreffer. Der Sieg festigte die Position des ASV Pöttsching in der Tabelle und brachte ihnen wichtige drei Punkte ein - Rang zwei steht aktuell zu Buche.

Frühe Führung durch Dejan Cosic

Das Spiel zwischen dem ASV Pöttsching und dem SV Forchtenstein begann mit einem intensiven Tempo. Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor des Abends. Dejan Cosic brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung und sorgte für Jubel auf den Rängen. Der ASV Pöttsching dominierte die Anfangsphase des Spiels und setzte die Gäste aus Forchtenstein unter Druck.

Die erste Halbzeit blieb danach torlos, obwohl beide Teams Chancen auf weitere Treffer hatten. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen jedoch sicher und ließen keine weiteren Tore zu. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den ASV Pöttsching in die Halbzeitpause.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. In der 70. Minute gelang es dem ASV Pöttsching, die Führung auszubauen. Anton Fellinger erzielte das zweite Tor für die Gastgeber und erhöhte auf 2:0. Die Heimmannschaft spielte nun befreiter auf und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz.

In der Schlussphase des Spiels kam es dann zu einer wahren Torflut. Zoaib Rahman Walizadah markierte in der 90. Minute das 3:0 für den ASV Pöttsching, was die Entscheidung zu Gunsten der Heimmannschaft endgültig besiegelte. Doch der SV Forchtenstein zeigte Moral und erzielte nur wenige Augenblicke später den Ehrentreffer zum 3:1. Tobias-Bernhard Vlahovic traf für die Gäste und betrieb damit zumindest etwas Ergebniskosmetik.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem Endstand von 3:1 für den ASV Pöttsching. Es war ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft, die über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft war und die wichtigen drei Punkte einfahren konnte.

II. Liga Mitte: Pöttsching : Forchtenstein - 3:1 (1:0)

95 Tobias-Bernhard Vlahovic 3:1

92 Zoaib Rahman Walizadah 3:0

70 Anton Fellinger 2:0

13 Dejan Cosic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.