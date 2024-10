Flutlicht-Ausfall zwingt die Partie zwischen SC Lockenhaus/Rattersdorf und SV Lackenbach zu einem vorzeiten Abbruch

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 21:37

In der 9. Runde der II. Liga Mitte trennten sich der SC Lockenhaus-Rattersdorf I und der SV Lackenbach torlos. Das Spiel in der Naturparkarena stand unter dem Einfluss ungewöhnlicher Umstände, da es mehrfach zu Flutlichtausfällen kam. Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Start mit Hindernissen

Von Beginn an war das Spiel von den schwierigen Bedingungen geprägt. Denn in der 8. Minuten war die Naturparkarena vollkommen Dunkel. Ein Stromausfall zwang die Spieler für 25 Minuten den Platz zu verlassen. Direkt nach dem Anpfiff unternahm der SV Lackenbach durch Stammer den ersten gefährlichen Angriff, doch die Defensive des SC blockierte den Ball im letzten Moment. Kurz darauf hatten die Gäste eine weitere Chance durch einen Eckball von Pekovits, den Valek am langen Pfosten erreichte, aber der Torhüter Kiss konnte sicher klären.

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf kam erstmals in der 20. Minute gefährlich vors Tor, als Köfarago knapp am Tor vorbeizielte. Die Gastgeber erhöhten in der Folge den Druck, und Szabo versuchte es mit einem Fernschuss, den Salaba problemlos parierte. Kurz vor der Halbzeit traf Szabo erneut die Latte, was beinahe zur Führung für die Hausherren geführt hätte.

Abpfiff ohne Punkte

Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit wurde es in der Naturparkaren wieder dunkel. Nach wenigen Minuten Wartezeit entschloss der Schiedsrichter die Partie vorzeitig zu beenden. Wann die beiden Mannschaften die Partie nachholen werden, wird in den kommenden Stunden bekannt gegeben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder (1705 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Mileder mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.