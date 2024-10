Rohrbach feiert souveränen Heimsieg über Draßmarkt

Spielberichte

Der SV Rohrbach konnte im heimischen Gansbärenstadion einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SV Draßmarkt einfahren und feierte damit den ersten Heimsieg der Saison. In einer von den Gastgebern dominierten Partie nutzten sie ihre Chancen effizient und blieben defensiv kompakt. Mit diesem Erfolg setzt der SV Rohrbach seinen positiven Trend fort und kann nun den dritten Sieg in Folge feiern. Draßmarkt hingegen konnte nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und musste sich den klar überlegenen Hausherren geschlagen geben.

Rohrbach setzt frühe Akzente und führt zur Pause komfortabel

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels zeigte der SV Rohrbach seine Angriffslust. Die ersten gefährlichen Situationen entstanden durch druckvolle Aktionen der Gastgeber, bei denen die Draßmarkter Abwehr mehrfach gefordert wurde. In der 5. Minute verzeichnete Rohrbach die erste Chance, als ein starker Schuss von Draßmarkts Torhüter über die Latte gelenkt wurde. Kurz darauf in der 7. Minute flog ein Kopfball nach einer präzisen Flanke nur knapp über das gegnerische Tor.

Nach einer Phase der Dominanz belohnte sich Rohrbach schließlich in der 35. Minute. Nach einem Eckball konnte Manuel Mihalits das Leder geschickt ins Netz befördern und brachte die Gastgeber verdient in Führung. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, erhöhte Norbert Füleki nach einem erneuten Eckball auf 2:0. Die Draßmarkter Defensive war erneut nicht imstande, den Angriffswirbel zu stoppen. Bis zur Pause blieb Draßmarkt weitgehend harmlos, während Rohrbach das Spielgeschehen bestimmte.

Souveräne zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne die Intensität der ersten 45 Minuten. Rohrbach verwaltete die Führung geschickt und ließ kaum Chancen für Draßmarkt zu, die weiterhin Mühe hatten, nennenswerte Offensivaktionen zu kreieren. Die Gastgeber hielten den Ballbesitz und die Kontrolle über das Spiel aufrecht, was Draßmarkt vor große Herausforderungen stellte.

In der 84. Minute sorgte ein Elfmeter für die endgültige Entscheidung. Daniel Tomassovits trat an und verwandelte eiskalt zum 3:0, womit er den Deckel auf die Partie setzte. Die Draßmarkter konnten auch in der Schlussphase des Spiels keine nennenswerte Gegenwehr mehr leisten, sodass Rohrbach den Vorsprung souverän über die Zeit brachte.

Mit diesem Sieg verbessert Rohrbach seine Position in der Tabelle der II. Liga Mitte und bestätigt den positiven Trend der letzten Spiele. Draßmarkt hingegen wird sich nach dieser Niederlage schnell sammeln müssen, um in der kommenden Woche wieder punkten zu können. Der Schlusspfiff markierte das Ende einer einseitigen Begegnung, in der die Gastgeber aus Rohrbach ihre Überlegenheit klar unter Beweis stellten.

II. Liga Mitte: Rohrbach : Draßmarkt - 3:0 (2:0)

84 Daniel Tomassovits 3:0

42 Norbert Füleki 2:0

35 Manuel Mihalits 1:0

