Spektakuläre Wende: Oberpullendorf besiegt Neudörfl nach Rückstand

Details Freitag, 04. Oktober 2024 21:56

In einem aufregenden Spiel der 9. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) trafen die Hausherren von Neudörfl auf die Gäste aus Oberpullendorf. Der Abend begann vielversprechend für Neudörfl, die in der ersten Halbzeit eine komfortable 2:0-Führung herausspielten. Doch Oberpullendorf zeigte beeindruckenden Kampfgeist und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu einem 3:2-Sieg. Die zweite Halbzeit war geprägt von einer beeindruckenden Aufholjagd der Gäste, die mit Klaus Reiters Siegtreffer in der 89. Minute einen fulminanten Schlusspunkt setzte.

Blitzstart von Neudörfl - 2:0 nach sieben Minuten

Schon in den ersten Minuten setzte Neudörfl ein deutliches Zeichen. In der 3. Minute brachte Yusuf Borazancioglu die Heimmannschaft in Führung. Mit einem schnellen und präzisen Angriff überwanden die Gastgeber die Abwehr von Oberpullendorf und ließen dem Torwart keine Chance. Nur wenige Minuten später, in der 7. Minute, war es Christian Thonhofer, der die Führung von Neudörfl auf 2:0 ausbaute. Ein sehenswerter Schuss ins obere Eck besiegelte den frühen Doppelschlag und stellte die Weichen scheinbar auf Sieg für die Gastgeber.

In der Folgezeit der ersten Halbzeit dominierte Neudörfl das Spiel, während Oberpullendorf Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Die Abwehr der Gäste wirkte unsicher, und die Offensive konnte kaum nennenswerte Akzente setzen. Doch trotz der Überlegenheit gelang es Neudörfl nicht, die Führung weiter auszubauen.

Oberpullendorf zeigt Moral und dreht das Spiel

Nach der Pause zeigte sich Oberpullendorf wie ausgewechselt. Der Trainer der Gäste schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft kam mit neuem Elan zurück aufs Feld. In der 57. Minute eröffnete Daniel Oliver Molnar die Aufholjagd der Gäste mit seinem Anschlusstreffer zum 2:1.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 63. Minute war es Alexander Groß, der mit einem wuchtigen Schuss den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Verteidigung von Neudörfl hatte diesem energischen Angriff wenig entgegenzusetzen, und plötzlich war die Partie wieder völlig offen.

In den letzten Minuten der Partie entwickelte sich ein spannendes Duell, bei dem beide Mannschaften Chancen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Schließlich war es Klaus Reiter, der in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer für Oberpullendorf erzielte. Mit einem gut platzierten Schuss aus kurzer Distanz überwältigte er den Torhüter von Neudörfl und sorgte für die entscheidende 3:2-Führung.

Neudörfl versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Zeit reichte nicht mehr aus. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und Oberpullendorf feierte einen hart erkämpften und beeindruckenden Auswärtssieg. Die Gäste bewiesen große Moral und zeigten, dass sie auch nach einem Rückstand nicht aufgeben.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Oberpullendorf - 2:3 (2:0)

89 Klaus Reiter 2:3

63 Alexander Groß 2:2

57 Daniel Oliver Molnar 2:1

7 Christian Thonhofer 2:0

3 Yusuf Borazancioglu 1:0

