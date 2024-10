SV 7023 Z-S-P zwingt in packendem Duell Bad Sauerbrunn II in die Knie

Spielberichte

Der SV 7023 Z-S-P sicherte sich in einem spannenden Match gegen den SC Bad Sauerbrunn II einen 3:2-Sieg und behält damit die Tabellenführung in der II. Liga Mitte. Die Gastgeber zeigten sich in Bestform, angetrieben von einem herausragenden Michal Maco, der gleich drei Treffer erzielte. Trotz einer starken Leistung und eines Last-Minute-Tores von Max Lackner reichte es für Bad Sauerbrunn nicht zum Punktgewinn.

Intensive erste Halbzeit mit Maco-Doppelpack

Der SV 7023 Z-S-P begann das Spiel mit hohem Druck und dominierte die Anfangsphase. Bereits in der 16. Minute konnte Michal Maco nach einem geschickten Chipball die Führung für die Hausherren erzielen. Doch die Freude währte nicht lange, denn Raphael Pohl glich nur vier Minuten später aus. Mit einem präzisen Volley ließ er Torhüter Michael Wilfing keine Chance und markierte den 1:1-Ausgleich.

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 43. Minute schnürte Maco seinen Doppelpack. Nach einem Eckball kam er über Umwege an den Ball und nutzte eine Unsicherheit von Keeper Felix Ehrenböck zur erneuten Führung. Zur Halbzeitpause stand es somit 2:1 für den SV 7023 Z-S-P, der vor heimischem Publikum das Spielgeschehen kontrollierte.

Man of the Match sorgt für die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann eher verhalten, und das Spiel plätscherte zunächst dahin, ohne nennenswerte Aktionen. Doch in der 71. Minute sorgte ein Konter für die Vorentscheidung. Adam Semančík bereitete mustergültig für Maco vor, der seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit einen Dreierpack perfekt machte. Der SV 7023 Z-S-P führte nun mit 3:1 und schien auf dem Weg zu einem souveränen Sieg.

Bad Sauerbrunn gab sich jedoch nicht geschlagen und drängte in der Schlussphase noch einmal auf den Anschluss. Max Lackner köpfte nach einem Eckball in der 90. Minute zum 3:2 ein, was die Spannung in den letzten Minuten wieder ansteigen ließ. Trotz der Bemühungen der Gäste, den Ausgleich zu erzwingen, blieb es bei diesem Spielstand, und der SV 7023 Z-S-P ging als verdienter Sieger vom Platz.

