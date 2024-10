Packender Heimsieg für Pilgersdorf gegen ASV Pöttsching

Spielberichte

In der 9. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) trafen Pilgersdorf und ASV Pöttsching aufeinander, und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. In einem aufregenden Spiel konnte sich Pilgersdorf mit 2:1 durchsetzen und damit drei wichtige Punkte einfahren. Schon früh in der Partie setzte sich das Heimteam mit zwei schnellen Toren ab, doch die Gäste kämpften sich heran und sorgten bis zum Schlusspfiff für Spannung. Ein Sieg, der sowohl durch Entschlossenheit als auch durch frühe Effizienz geprägt war.

Frühe Führung für Pilgersdorf

Kaum hatte die Partie begonnen, zeigte Pilgersdorf von Anfang an den Willen, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 12. Minute konnte Adam Csire das 1:0 für die Hausherren erzielen. Csire, bekannt für seine Schnelligkeit und Präzision, nutzte eine sich bietende Gelegenheit eiskalt aus und setzte damit das erste Ausrufezeichen der Begegnung. Doch damit nicht genug, nur eine Minute später, in der 13. Minute, schlug Pilgersdorf erneut zu. Diesmal war es Michael Kirnbauer, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Kirnbauer bewies einmal mehr seine Klasse und sorgte mit einem gekonnten Abschluss für Jubel auf den Rängen.

Die frühen Tore spielten Pilgersdorf in die Karten, da sie das Spiel nun mit einer komfortablen Führung im Rücken kontrollieren konnten. Die Mannschaft von ASV Pöttsching schien zunächst geschockt, suchte aber nach Möglichkeiten, zurück ins Spiel zu finden. Doch Pilgersdorf blieb zunächst konzentriert und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

ASV Pöttsching schlägt zurück

In der 28. Minute dann der Anschlusstreffer für ASV Pöttsching. Die Gäste, die sich allmählich von den frühen Gegentoren erholt hatten, fanden durch einen Treffer von Goran Batar zurück ins Spiel. Ein gut platzierter Schuss ließ den Torhüter von Pilgersdorf keine Chance und hauchte den Gästen neues Leben ein. Mit dem 2:1 änderte sich das Spielgeschehen merklich, denn ASV Pöttsching erhöhte den Druck auf die Abwehrreihen der Heimmannschaft.

Die restliche erste Halbzeit und weite Teile der zweiten Hälfte blieben intensiv, jedoch ohne weitere Tore. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, doch sowohl Pilgersdorf als auch ASV Pöttsching scheiterten an den Torhütern oder am eigenen Unvermögen im Abschluss. Die Zuschauer erlebten eine packende Begegnung mit vielen kämpferischen Szenen und der ständigen Spannung, ob ASV Pöttsching noch der Ausgleich gelingen würde.

Mit fortschreitender Spieldauer rückte die Defensive der Gastgeber immer mehr in den Fokus, als es darum ging, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. ASV Pöttsching drängte auf den Ausgleich, doch Pilgersdorf verteidigte leidenschaftlich und ließ in der kritischen Phase des Spiels kaum noch klare Chancen zu. Bernd Steindl (Pöttsching) sah in Minute 88 noch Gelb-Rot, was die Hoffnungen auf ein Comeback schwinden ließ.

Nach 93 Minuten ertönte schließlich der Schlusspfiff, und Pilgersdorf konnte einen hart erkämpften Sieg feiern. Mit dem 2:1 sicherte sich das Team nicht nur drei Punkte, sondern auch eine Portion Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf : Pöttsching - 2:1 (2:1)

28 Goran Batar 2:1

13 Michael Kirnbauer 2:0

11 Adam Csire 1:0

