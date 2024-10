SV Steinberg mit knappem Heimsieg gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

In einer hart umkämpften Partie der II. Liga Mitte setzte sich der SV Steinberg mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach durch. Nachdem die Begegnung in der ersten Halbzeit von wenigen Höhepunkten geprägt war, gelang den Steinbergern kurz nach Wiederanpfiff der entscheidende Treffer. Die Gäste hatten zwar ihre Chancen, blieben jedoch im Abschluss erfolglos und konnten ihre Negativserie nicht beenden. Der Sieg verschafft dem SV Steinberg wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze, während Oberpetersdorf/Schwarzenbach weiter im Tabellenkeller verharrt.

Chancen bleiben ungenutzt

Die Partie begann vorsichtig, beide Teams tasteten sich zunächst ab, und es gab nur wenige nennenswerte Aktionen. In der 14. Minute hatte der SV Steinberg die erste große Möglichkeit, als Tobias Friedl allein vor dem Gästetorhüter auftauchte. Sein unplatzierter Schuss konnte jedoch vom Keeper der FSG abgewehrt werden. Auf der anderen Seite zeigte sich Oberpetersdorf/Schwarzenbach ebenfalls gefährlich, als Martin Gosztola in der 15. Minute aus spitzem Winkel knapp verfehlte.

Die Gastgeber erhielten in der 38. Minute die Gelegenheit zur Führung, als ein Handspiel der Gäste einen Elfmeter für Steinberg zur Folge hatte. Ramon Halmai trat an, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Torhüter Robert Gregull. Die erste Halbzeit endete somit torlos, wobei Steinberg etwas aktiver wirkte, aber keine der Mannschaften wirklich zwingend vor dem Tor wurde.

Horvath sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause dauerte es nur wenige Minuten, bis der SV Steinberg die Weichen auf Sieg stellte. Gergely Horvath nutzte in der 48. Minute die Unordnung in der gegnerischen Abwehr nach einem Eckball aus und versenkte den Ball kraftvoll unter die Latte zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Dieses Tor sollte sich letztlich als das entscheidende Tor des Spiels herausstellen.

In der Folge drängten die Gäste vermehrt auf den Ausgleich. Martin Gosztola zog in der 57. Minute aus der Distanz ab, fand jedoch seinen Meister im Steinberger Torhüter. Eine weitere Großchance für Oberpetersdorf/Schwarzenbach ergab sich in der 83. Minute, als Andreas Huber allein auf den Steinberger Keeper zulief, aber ebenfalls scheiterte.

Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 1:0 für den SV Steinberg, der den knappen Vorsprung über die Zeit rettete. Schiedsrichter Cagri Demir beendete die Partie nach 95 Minuten. Der Sieg war verdient, da die Steinberger insgesamt die besseren Möglichkeiten hatten und effektiver agierten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (6415 Bonuspunkte)

II. Liga Mitte: Steinberg : Oberpetersdorf/Schw. - 1:0 (0:0)

48 Gergely Horvath 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.